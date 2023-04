La tarifa regulada de luz será casi gratis entre las 12 y las 18 horas este domingo

El precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista bajará este domingo un 53,69% con respecto a este sábado, para situarse en una media de 15,74 euros por megavatio hora (MWh), el dato más bajo registrado desde el pasado 17 de enero, cuando se situó en 5,1 euros por megavatio hora (MWh).

Durante la jornada del domingo entre las 12 y las 18 horas el coste será prácticamente de 0 euros tras la subasta celebrada hoy en el mercado mayorista. Entre las 12 y las 14 horas, el coste fijado es de 0,1 euros/MWh mientras que desde las 14 horas hasta las 18 horas, el coste en esas cuatro horas será de 0 euros/MWh. Mientras que el precio máximo se registrará entre las diez y once de noche, con 50 euros/MWh.

No obstante, que el precio marcado en subasta sea de cero euros no significa que en la factura no se pague nada este domingo. En la tarifa regulada, que tiene 10 millones de clientes, se suman al precio de la electricidad otros costes, como los peajes, las primas a las renovables, la financiación de los operadores del sistema o el déficit del sistema, entre otros. Fuera de la tarifa regulada o PVPC (Precio de Venta al Pequeño Consumidor) están otros 20 millones de clientes que han contratado una tarifa fija anual en el mercado libre y a los que no les afecta.

El precio de la luz en la subasta ha bajado por una mayor producción renovable (los fuertes vientos de estos días han impulsado la eólica) y por la bajada del precio del gas.

Al precio del 'pool' se sumaría la compensación a las gasistas, que tiene que ser abonada por los consumidores beneficiarios de la medida, los consumidores de la tarifa regulada (PVPC) o los que, a pesar de estar en el mercado libre, tienen una tarifa indexada, pero para este domingo se situará nuevamente en 0 euros/MWh, situación que se repite desde el pasado 27 de febrero.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la extensión de la excepción ibérica hasta el próximo 31 de diciembre, tras el acuerdo alcanzado por España y Portugal con la Comisión Europea. En consecuencia, se prolonga siete meses, hasta el 31 de diciembre, y no se excluye que pueda prolongarse más tiempo si dicho marco también se prolonga. En concreto, el acuerdo no solamente representa una extensión de la excepción ibérica que ya se aplicaba, sino que implica algunos ajustes para acomodarlo, como la referencia de precios, que hasta ahora incrementaba en cinco euros al mes, y ahora será más suave.

En el acuerdo original, el citado precio de referencia para el gas tenía un valor medio de 48,8 euros/MWh: era de 40 euros/MWh durante seis meses, elevándose 5 euros/MWh cada mes a partir de entonces. En estos momentos el precio de referencia está en 55 euros/MWh y la prolongación del sistema implica una modificación de la senda establecida, de modo que se incrementará 1,1 euros/MWh desde abril, para concluir en 65 euros/MW.

Debido al descenso en el precio del gas natural por debajo de los límites establecidos para aplicar el mecanismo, este lleva sin efecto desde finales de febrero.