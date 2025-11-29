Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Un momento de la firma del acuerdo. C7

La Siderometalurgia firma un convenio con medidas contra el absentismo y reducción de jornada

El acuerdo afecta a más de 10.000 empresas y 20.000 trabajadores de la provincia de Las Palmas, entre ellos a los de las ITV, la automoción o la industria naval.

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:45

La representación empresarial del sector del metal, a través de la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (Femepa), y el sindicato mayoritario CCOO Industria han firmado el nuevo Convenio Colectivo de la Industria, la Tecnología y los Servicios del Metal de la provincia de Las Palmas, que estará vigente desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2028.

El acuerdo, explica la patronal en un comunicado de prensa, es fruto de un ejercicio de diálogo social responsable y constructivo y supone un avance significativo para uno de los sectores estratégicos de la economía provincial, al aportar estabilidad, seguridad jurídica y certidumbre tanto a las empresas como a las personas trabajadoras.

Una de las principales novedades del convenio es el tratamiento específico y equilibrado del absentismo laboral, una cuestión clave para la competitividad del sector. El texto incorpora mecanismos de seguimiento, control y transparencia, con participación de los órganos de representación, orientados a mejorar la organización del trabajo, reforzar la productividad y reducir el absentismo injustificado, respetando en todo momento los derechos laborales y la protección social de las personas trabajadoras.

Principales ejes del convenio

El acuerdo incorpora medidas específicas sobre absentismo, que permiten una gestión más eficiente del tiempo de trabajo y una mejora directa de la productividad del sector.

Precé incrementos salariales pactados, incorporando una cláusula de revisión vinculada al IPC acumulado al final del periodo, con un límite máximo del 2%, para garantizar el poder adquisitivo.

También contempla la reducción progresiva de la jornada anual, que desciende de 1.762 horas en 2025 a 1.759 horas en 2028. Así como el impulso decidido a la formación, consolidando el papel de los planes formativos sectoriales y el plus compensatorio de formación como herramientas clave para la modernización y cualificación del sector.

Refuerza la protección social, con complementos del 100% del salario en casos de incapacidad temporal por accidente de trabajo, enfermedad profesional y diagnósticos oncológicos.

Se producen avances en igualdad, conciliación y derechos laborales, incorporando medidas en materia LGTBI, permisos, licencias y políticas de igualdad conforme a la normativa vigente.

También se actualizan aspectos estructurales como contratación, subrogación, clasificación profesional, jornada y horas extraordinarias.

Desde Femepa se pone en valor el esfuerzo realizado por ambas partes para alcanzar un acuerdo equilibrado, que da respuesta a retos estructurales del sector —como el absentismo— desde una visión compartida y responsable, y que refuerza la sostenibilidad empresarial, el empleo de calidad y la competitividad del tejido productivo.

El nuevo convenio sitúa al sector del metal de la provincia de Las Palmas en una posición más sólida para afrontar los desafíos presentes y futuros, fortaleciendo un marco laboral moderno, eficiente y socialmente responsable.

