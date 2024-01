Seis de cada diez canarios ha utilizado alguna vez la Inteligencia Artificial

«Seguros» a la hora de utilizar un móvil con IA integrada de fábrica

La seguridad y privacidad de la IA son aspectos que preocupan a la sociedad española, si bien no existe una opinión clara sobre si favorecen la protección de los datos o son un factor que facilita la exposición a posibles ataques. En este sentido, un tercio de los encuestados se sienten muy seguros al utilizar un móvil con la IA integrada desde fábrica, y un alto porcentaje (superior al 40%) no se siente ni seguro ni inseguro al utilizar herramientas de IA online o al descargar y utilizar una aplicación de IA en su móvil. Por otro lado, un 47% no sabe si la IA pone en compromiso la privacidad de sus datos, pero un 34% cree precisamente que la IA le ayudará en materia de seguridad, al protegerle de ciberataques.