SAT Canarisol consolida su proyecto y asegura su viabilidad tras la aprobación de su plan de reestructuración

SAT Canarisol, sociedad agrícola especializada en la producción de productos hortofrutícolas frescos, ha obtenido aprobación de su plan de reestructuración, que garantiza la continuidad de su proyecto empresarial y sienta las bases de un futuro estable y sostenible.

La aprobación de dicho plan constituye un hito de gran relevancia para SAT Canarisol, ya que permite reforzar su estructura financiera y asegurar la estabilidad de la compañía en el largo plazo. Con sede en Arico, SAT Canarisol lleva años consolidándose como un referente en el sector agrícola de Canarias. Su producción hortofrutícola se ha caracterizado por un firme compromiso con la calidad, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad.

Un paso hacia el futuro

Desde la dirección de SAT Canarisol destacan la trascendencia de este hito: «Este plan de reestructuración supone un nuevo comienzo para nuestra compañía. No solo nos permite afrontar de manera ordenada los compromisos adquiridos en el pasado, sino también garantizar la continuidad de nuestra actividad y mirar al futuro con confianza y solidez. Queremos agradecer la confianza de todas las partes que han hecho posible el acuerdo, especialmente a nuestros proveedores, clientes y trabajadores».

Con la aprobación de este plan, SAT Canarisol refuerza su apuesta por la agricultura como motor de desarrollo económico en Canarias, asegurando la producción local, la estabilidad de los empleos y la confianza de sus clientes.

SAT Canarisol continuará centrada en su misión de ofrecer productos hortofrutícolas frescos y de máxima calidad, manteniendo su compromiso con la innovación y con prácticas agrícolas sostenibles que impulsen el desarrollo responsable del sector.

