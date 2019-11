Ridículo de Tesla: rompe el cristal del coche blindado

Tesla ha vuelto a dar la sorpresa con el estreno del Cybertruck, su primer 'pick-up' eléctrico que llegará con 804 kilómetros de autonomía --versión tope de gama-- y un precio de partida de 39.900 dólares (36.098 euros).

Elon Musk, fundador de la compañía, ejerció de maestro de ceremonias de la presentación del modelo en Los Ángeles (Estados Unidos) y aseguró que "nadie esperaba la llegada del Cybertruck", un modelo con reminiscencias de películas como 'The Spy Who Loved Me' (La espía que me amó). También se asemeja a un vehículo militar.

Sin embargo, el futurista Cybertruck de Tesla, que cuenta con «ventanas de vidrio blindado» tal y como las describió Musk –están compuestas por cristal metálico transparente– sufrió un imprevisto durante una demostración. Uno de los asistentes de la compañía trató de mostrar la dureza de los cristales lanzando contra ellos una bola de acero. El impacto provocó que dos de las ventanillas se rompieran; si bien mantenían su integridad estructural, algo que el propio Musk trató de destacar: «No traspasó. Ese es el lado positivo», dijo.

Según el fabricante de vehículos eléctricos, el Cybertruck ya se puede encargar previo pago de una señal de 100 euros (90 euros) y estará disponible con tres niveles de autonomía: 402, 482 y 804 kilómetros. Además, equipa una pantalla táctil de 17 pulgadas.

Los clientes que decidan completar la compra del Cybertruck deberán hacerlo a medida que se acerque el inicio de producción del modelo, a finales de 2021. Se espera que la fabricación de la variante trimotor con tracción integral comenzará un año más tarde.

Además, según la versión, también tendrá tres capacidades de remolque: 3.400, 4.535 y 6.350 kilogramos. Por su parte, la capacidad de carga trasera es de 2.831 litros. También puede acelerar de 0 a 100 kilómetros en 6,5 --single motor RWD--, 4,5 --dual motor AWD-- y 2,9 --trimotor AWD-- segundos.