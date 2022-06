Ribera apunta a que Bruselas aprobará el tope del gas la próxima semana

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, apunta a que la Comisión Europea dará el 'ok' definitivo al plan de España y Portugal para topar los precios del gas a la generación eléctrica de manera «inminente». En concreto, antes de que finalice la próxima semana.

A preguntas de los periodistas durante la celebración de los XXXII Premios de la Energía de Enerclub, Ribera indicó que espera que el visto bueno de Bruselas llegue «antes de las elecciones andaluzas», que se celebran el próximo 19 de junio. «Me parece una buena fecha», indicó.

La propia Comisión Europea indicaba este mismo miércoles que «estamos trabajando sin descanso» para proporcionar una respuesta «tan pronto como sea posible». Frente a las críticas por el retraso en la decisión, el portavoz Eric Mamer defendió que no existía un plazo detallado para ello y que se está siguiendo el procedimiento habitual.

En este punto, Ribera insistió que «por el detalle y la complejidad» del acuerdo, la decisión de la Comisión «es un poquito más lenta de lo que se podía prever». Pero insiste en que la luz verde es inminente.

La propuesta pactada por España y Portugal con el Ejecutivo comunitario establece el permiso para, durante un periodo de 12 meses, fijar el precio medio del gas en torno a 50 euros/MWh. En concreto, se comenzaría por 40 euros para ir posteriormente subiendo hasta los 48,8 euros, una cifra notablemente inferior al actual precio de referencia en el mercado de más de 100 euros/MWh -en el mercado TTF holandés, de referencia en Europa-, con un precio que partirá de los 40 euros/MWh, durante seis meses.

«Nosotros hace más de un año que decimos que el diseño del mercado marginalista, que ha sido muy eficaz hasta el momento porque ha permitido ir discriminando las tecnologías que producen electricidad de forma más eficiente con menor coste, hoy está distorsionado por la alteración del precio del gas. Y eso lo acaba pagando el consumidor», insistió la ministra. Ribera recordó que, en el caso de España, ese impacto se nota de forma «mucho mas inmediata».

Rebaja del combustible

Respecto a la posible extensión del 'plan anticrisis' para hacer frente al impacto de la guerra en Ucrania, que incluye la bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible, la ministra defendió el mecanismo empleado «que aplica a todo el mundo en las gasolineras, con independencia de que podamos plantearnos en el medio plazo si esta medida sigue siendo necesaria o si existe la posibilidad de centrar el esfuerzo en las familias con más necesidades de apoyo».

El Gobierno debe decidir antes de finales de junio qué medidas y en qué forma del decreto actualmente en vigor mantiene a partir del 30 de junio. Unas medidas que tendrán que pasar de nuevo por el Congreso en un momento en el que las relaciones con la oposición, e incluso con algunos socios de Gobierno, está en máxima tensión.

Aunque no cerró la puerta a cambios en la bonificación al combustible, sí indicó que «es importante que en un momento como este, a las puertas de las vacaciones, los que lo necesitan no tengan problemas».

Frente a la rebaja de impuestos a las gasolinas que reclaman desde los principales partidos de la oposición como el PP, la ministra recordó la reducción en la fiscalidad energética acometida desde el pasado verano, con la intención de prorrogar medidas como la rebaja del IVA eléctrico del 21% al 10% dentro de la extensión del plan anticrisis. «Es llamativo que el PP, que no ha votado a favor de esas medidas, ahora incluya comentarios adicionales sobre esa fiscalidad», reiteró Ribera. «Si tanto le importa la fiscalidad sobre la electricidad, ha tenido ocasiones de mostrar su respaldo públicamente», sentenció.

La vicepresidenta tercera explicó que el acompañamiento a sectores y hogares afectados por la crisis energética no puede basarse solo en medidas fiscales. «Son respuestas de emergencia que debemos dar, pero hay que acelerar la transición del mercado energético y no podemos vaciar las arcas públicas si no tomamos en paralelo medidas que permitan cambiar lo que está ocasionando estas tensiones», indicó.