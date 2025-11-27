Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 27 de noviembre de 2025

Revisa los precios más bajos de gasolina y diésel este jueves en Las Palmas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:10

Comenta

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil en Agüimes, Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8 donde está disponible a 0,969€ por litro.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,065€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio OcÉano, ofrece este combustible a 1,149€ por litro en Calle Alegria, 2, en el municipio de Telde.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, jueves, 27 de noviembre de 2025, está en el municipio de Agüimes, puedes encontrarla a 0,959€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Ansite, 33.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,959 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  2. 2

    0,959 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  3. 3

    0,959 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes)

  4. 4

    0,959 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes)

  5. 5

    0,959 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)

Gasolina 98

  1. 1

    1,149 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

  2. 2

    1,159 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

  3. 3

    1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)

  4. 4

    1,169 € Disa Nuevo Ingenio (Calle Sagasta, Nº1, 1, Ingenio)

  5. 5

    1,169 € Shell Ingenio (Calle Juliano Bonny, 11, Ingenio)

Gasoil

  1. 1

    0,969 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  2. 2

    0,969 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  3. 3

    0,969 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes)

  4. 4

    0,969 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes)

  5. 5

    0,969 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,065 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  2. 2

    1,119 € Disa El Matorral (Carretera Puerto Rosario - El Castillo Km. 8, Antigua)

  3. 3

    1,119 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

  4. 4

    1,129 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

  5. 5

    1,149 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

Buscador por municipios

Publicidad

Top 50
  1. 1 Familiares de José el Negro y allegados al Conejero declararon que estaban siendo acosados por Lionel y su entorno
  2. 2 La Aemet prevé un nuevo episodio que se notará el fin de semana en Canarias
  3. 3 Averigua qué alcaldes de Canarias cobran más
  4. 4 La TAO ya es un solar y sus noches de fiesta son solo un recuerdo
  5. 5 La Guardia Civil desmantela una finca con cultivo de marihuana en San Mateo
  6. 6 La noche de Reyes de Triana se apaga a medianoche este año: se recorta una hora y media
  7. 7 Juan Antonio Peña sale al paso de una posible moción de censura en Telde: «No tengo miedo»
  8. 8 Dos accidentes en la GC-3 dejan tres heridos y retenciones en las dos direcciones
  9. 9 El Cabildo recupera la llaves de La Cilla de Artenara
  10. 10 Las 10.000 auxiliares de enfermería de las islas, llamadas este viernes a la huelga

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Revisa los precios más bajos de gasolina y diésel este jueves en Las Palmas

Revisa los precios más bajos de gasolina y diésel este jueves en Las Palmas