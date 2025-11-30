Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 30 de noviembre de 2025

Revisa los precios más bajos de gasolina y diésel este domingo en Las Palmas

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:10

Comenta

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio OcÉano, ofrece este combustible a 1,075€ por litro en Calle Alegria, 2, en el municipio de Telde.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 1,065€ por litro en Calle Alegria, 2, Telde.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, domingo, 30 de noviembre de 2025, está en el municipio de Agüimes, puedes encontrarla a 0,959€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Ansite, 33.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil en Agüimes, Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8 donde está disponible a 0,969€ por litro.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,959 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  2. 2

    0,959 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  3. 3

    0,959 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes)

  4. 4

    0,959 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)

  5. 5

    0,959 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes)

Gasolina 98

  1. 1

    1,075 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

  2. 2

    1,159 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

  3. 3

    1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)

  4. 4

    1,169 € Disa Nuevo Ingenio (Calle Sagasta, Nº1, 1, Ingenio)

  5. 5

    1,169 € Shell Ingenio (Calle Juliano Bonny, 11, Ingenio)

Gasoil

  1. 1

    0,969 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  2. 2

    0,969 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  3. 3

    0,969 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes)

  4. 4

    0,969 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)

  5. 5

    0,969 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,065 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

  2. 2

    1,065 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  3. 3

    1,115 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes)

  4. 4

    1,119 € Disa El Matorral (Carretera Puerto Rosario - El Castillo Km. 8, Antigua)

  5. 5

    1,129 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

