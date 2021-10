Las reservas de extranjeros para el verano siguen estancadas y el sector se muestra muy pesimista El alza de la incidencia de la covid pone a Canarias 'en la cuerda floja' turística. Los países emisores podrían vetar a las islas si no se doblega la curva de contagios

La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias tuvo que hacer la semana pasada encaje de bolillos para evitar que Alemania incluyera a las islas en la lista de zonas de riesgo en la que metió a Cataluña y Cantabria por el alza de los contagios. Sin embargo, existen muchas dudas de que este hito se mantenga en próximas revisiones

Los contagios en las islas están desbocados y la incidencia acumulada de Canarias a siete días duplica la permitida por el Instituto Robert Koch para catalogar una zona como de riesgo. Ayer cerró en 103,5 frente a los 50 que fija el centro epidemiológico de referencia en Alemania.

AL DETALLE Reino Unido Prevé levantar las restricciones para viajar el 19 de este mes pero el sector teme que entonces las islas suban al semáforo en rojo frente al ámbar actual.

Alemania La semana pasada Canarias 'escapó' de entrar en las zonas de riesgo. En próximos revisiones podría entrar al star desbocados los contagios.

Holanda, Bélgica Si los contagios en Canarias siguen al alza estos paises podrían desaconsejar los viajes a las islas.

Verano No había muchas expectativas de turismo extranjero pero las pocas que había se están desinflando.

Respecto al Reino Unido la situación aún es peor. Canarias permanece en el semáforo ámbar y todo apunta a que el Reino Unido permitirá a partir del 19 de julio que los vacunados puedan viajar a zonas en color ámbar sin tener que guardar cuarentena a la vuelta. Sin embargo, el sector turístico de Canarias teme que si los casos siguen al alza las islas entren en el semáforo rojos en los próximo días. Frente a la incidencia de 50 a 14 días que exige el Reino Unido, Canarias estaba ayer en 163,2 y subiendo.

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), José María Mañaricua, advierte de que las reservas turísticas de extranjeros están estancadas de cara al verano y que la incertidumbre sigue siendo la nota dominante. Como explica, en el caso de Alemania al igual que en de cualquier país europeo el que tenga un test, haya pasado la enfermedad en los últimos seis meses o haya sido vacunado puede viajar libremente en el territorio Schengen. El problema es que solo se ha vacunado al 40% de la población y de ahí que el número de alemanes, holandeses o belgas a las islas sea muy reducido. En cuanto al Reino Unido, Mañaricua indica que el sistema de semáforos imposibilita el turismo. «Ahora estamos en el ámbar pero igual cuando se levanten las restricciones para viajar estaremos en rojo y seguiremos igual», indica el presidente de la FEHT.

Frente a algunas plataformas de viajes como TravelgateX, que ayer apuntaba a que se habían disparado las reservas de viajes a Canarias y Baleares, tras anunciar Boris Johnson el fin de las restricciones para el 19 de julio, Mañaricua y otras fuentes consultadas aseguran que no es cierto y que las reservas de británicos siguen paradas. Mañaricua recuerda que el anuncio de Johnson no se ha concretado aún.

En el mismo sentido se expresa el director general de Be Cordial & Resorts, Nicolás Villalobos, que considera que las reservas de británicos siguen sin moverse «porque por el momento no hay ninguna certidumbre». «Vemos que se aproxima el final del túnel pero seguimos en el túnel», indica Villalobos, que considera al igual que Mañaricua que hasta octubre o noviembre no habrá vuelta del turismo extranjero en volúmenes elevados.

Fuentes del sector turístico advierten del «riesgo real» que tiene Canarias de perder el poco turismo extranjero que se prevé para este verano si la sociedad no actúa en consecuencia y cumple con todas las medidas para parar el avance de la covid. «No tenemos británicos y los alemanes están recelosos y mucho de nuestro futuro depende de ellos. El verano ya va a ser difícil y hay que mirar a octubre pero muchas empresas no van a poder aguantar», indican estas fuentes.

Volver a una lista roja o de riesto supone un parón de los viajes y tras de salir de ella arranca la comercialización pero los viajes no se producen hasta días y semanas después.