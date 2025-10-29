Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed) estadounidense, durante una rueda de prensa. Reuters

La Reserva Federal baja los tipos de interés en EEUU un cuarto de punto por la ralentización económica

Se trata del segundo descenso del año, en un clima de incertidumbre sin datos macroeconómicosdebido al cierre de gobierno

Mercedes Gallego

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:21

Comenta

La Federal Reserve de EEUU llevó a cabo este miércoles un esperado recorte de un cuarto de punto porcentual sobre los tipos de interés de ... referencia, en lo que constituye una jugada tan preventiva como condicionada por la falta de certidumbre. Con ello, los tipos de interés en la primera potencia pasarían al 3.75%-4%, la primera vez desde noviembre de 2022 que bajan por debajo del 4%.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Red de pederastas en Gran Canaria: prostitución, zoofilia, violaciones, coprofilia, drogas y sado con menores vulnerables
  2. 2 Borrón copero de la UD Las Palmas (3-1)
  3. 3 Muere un hombre ahogado en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 El motivo por el que David Broncano utilizó un abanico de Guaguas Municipales en La Revuelta
  5. 5 Juicio al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria por el ruido: declara la concejala Inmaculada Medina
  6. 6 Denunciados dos agentes locales por incautar material de la Policía Portuaria
  7. 7 Violenta pelea en Telde: una veintena de jóvenes hieren a dos menores en el parque Arnao
  8. 8 Ingresa en prisión la ciudadana que molestaba a los vecinos en Agüimes
  9. 9 El propietario de la vivienda asaltada en Guía: «Sentí un escalofrío, como si la muerte estuviera cerca»
  10. 10 La pasta más divertida de Gran Canaria está en Moya

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La Reserva Federal baja los tipos de interés en EEUU un cuarto de punto por la ralentización económica

La Reserva Federal baja los tipos de interés en EEUU un cuarto de punto por la ralentización económica