La renta media crece un 8,8% en Canarias en 2023 pero sigue a la cola del Estado, con 13.595 euros A nivel nacional crece un 7% y supera los 15.000 euros | Solo cuatro de los 88 municipios de Canarias son de 'renta alta' frente al 91% que registra el País Vasco

Edurne Martínez / S. F. Madrid / Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 22 de octubre 2025, 06:30 Comenta Compartir

La brecha entre el norte y sur de España se hace más evidente que nunca con los datos publicados ayer por el INE en su informe sobre la Distribución de la Renta correspondiente a 2023. La renta neta media por persona a nivel nacional ha aumentado casi un 7% en un año, hasta superar los 15.000 euros por persona, pero hay diferencias abismales entre unos municipios y otros. En Canarias la renta ha crecido en el último año analizado por encima de la media, un 8,8%, pero se sitúa a la cola del Estado con 13.595 euros por habitante. Por detrás de las islas se sitúan cuatro regiones: Andalucía (12.522 euros), Castilla La Mancha (12.896 euros), Extremadura (12.326) y Murcia (12.446).A la cabeza está el País Vasco, con 18.885 euros y Madrid, con 18.142.

En un mapa de España de distribución de la renta con una frondosa 'vegetación' en la mitad norte, que va dando paso a un terreno más árido a medida que se desciende por el país, se observa que mientras que en el País Vasco el 91% de los municipios están formados por habitantes de lo que el INE define como 'renta alta' (por encima de 16.112 euros), no hay prácticamente ninguno en Murcia, ni en Andalucía ni en Extremadura. En Canarias hay cuatro de esta categoría: Santa Brígida, con 17.392 euros; El Rosario, en Tenerife, con 17.109; Breña Baja en La Palma, con 16.662 y Artenara, con 16.305 euros. Tejeda, con una renta por habitante de 16.026 euro, ya no pasa el corte.

La distribución de la riqueza por comunidades, provincias y municipios rompe el país en dos realidades, o incluso en más. De hecho, la renta media por persona está por encima de los 15.000 euros en el conjunto de España, pero esta cantidad se duplica hasta los 30.524 en Pozuelo de Alarcón -convirtiéndose en el municipio más rico del país-, y supera en más de 20.000 euros al año de media a los municipios con menos renta de las islas. El último de la cola es Garafía en La Palma, con 10.321 euros por habitante. Casi rozando los 11.000 euros y sobre esta cifra están El Tanque, Puntagorda, Los Silos, Icod de Los Vinos y La Victoria. Arona, uno de los municipios más turísticos de Canarias, se encuentra en esta tabla con una renta media de 11.184 euros.

A nivel nacional hay municipios con peor renta que los más bajos de la tabla de Canarias. Se ubican en Andalucía y se trata de Iznalloz, en Granada (8.399 euros); El Palmar de Troya, en Sevilla (8.688 euros); Huesa, en Jaén (8.825 euros) y Albuñol, en Granada (8.839 euros). El ranking lo completa Chozas de Canales, en Toledo, con una media de 8.922 euros por persona. Dicho de otra forma, de los 15 municipios de menor renta media, doce se encuentran en Andalucía, dos en Extremadura y uno en Toledo.

Calle a calle

Este gran atlas de la renta realizado por el INE a través de datos de la Agencia Tributaria y de las Haciendas forales, da a conocer las enormes diferencias no solo entre comunidades autónomas, municipios o secciones censales, sino que la clave es que permite bajar hasta realizar una consulta calle a calle sobre dónde están los habitantes más ricos y más pobres del país.

Y a través de esa información se puede llegar a explorar las diferencias de renta que existen entre los vecinos de un mismo barrio o una misma ciudad. Algunos tienen secciones económicas homogéneas, pero hay otros distritos muy diversos como La Latina o Tetuán, en Madrid. En este sentido, llama la atención observar en los datos del INE la gran diferencia en el nivel de rentas que se observa entre la Margen Derecha y Margen Izquierda de Bilbao.

Alejando de nuevo el zoom hasta analizar los datos por provincias, se vuelve a hacer evidente la enorme brecha entre norte y sur peninsular. Las provincias de mayor renta neta anual por habitante están en la mitad norte, con Guipúzcoa a la cabeza (19.616 euros por persona), seguida de Vizcaya (18.738 euros) y Madrid (18.142), mientras que las tres más bajas están en la mitad sur, concretamente todas se localizan en Andalucía: Almería, Jaén y Huelva.