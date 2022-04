La Renta 2021 arranca con poco cambio y 28 deducciones en Canarias que permitirán un ahorro de 72 millones Siguen la de gastos médicos, a la que acogerse aquellos contribuyentes cuando la suma de la base imponible y general no supere los 39.000 euros de forma individual y 52.000 en conjunta y habrá cuatro para los afectados de La Palma

La campaña de la Renta 2021 arranca hoy sin grandes cambios ni novedades, como apunta el experto tributario del colectivo de los Técnicos de Hacienda (Gestha), Antonio Paredes. El más sustancial es que este año aparece un nuevo tramo que afecta a las rentas del trabajo superiores a 300.000 euros y que estarán gravadas con un tipo impositivo del 47% (dos puntos más). También en la base del ahorro (intereses, ventas de inmuebles) se ha aprobado un tramo del 26% de bases de más de 200.000 euros.

Estos cambios afectarán a unos 36.000 contribuyentes en todo el Estado, según las estimaciones de Hacienda «Esta renta es continuista con respecto a la del año anterior», insiste Paredes.

Hay dos novedades más: una, se refiere a los planes individuales de pensiones, cuya posibilidad de deducir baja de 8.000 a 2.000 euros mientras que en los de empresa se eleva el límite conjunto de desgravación (el sujeto y empresa) de 8.000 a 10.000 euros; otra, vinculada a las criptomonedas. Se crea en esta Renta una casilla «especial», la 1.626, para incluir las ganancias patrimoniales por la venta de criptomonedas aunque el tramiento fiscal sigue siendo el mismo, como apunta.

En esta campaña seguirán presentes los efectos de la covid en dos sentidos, fundamentalmente. De un lado, los trabajadores en ERTE -más de 13.000 personas en las islas, a fecha de diciembre del 2021- que tendrán que declarar aunque no lleguen a los 22.000 euros al tener dos pagadores -empresa y SEPE- cuando el segundo supera los 1.500 euros. De otro lado, los autónomos que se hayan beneficiado de ayudas y subvenciones en 2021 por la covid tienen que declararlas en el IRPF. Lo mismo ocurre con las ayudas públicas que hayan percibido los declarantes como el famoso bono turístico que creó el Gobierno de Canarias el pasado año y de 200 euros.

Paredes indica que, al tratarse de una subvención estatal, estas ayudas suelen estar incluidas en el borrador; en cualquier caso, recomienda revisarlo para si no lo están añadirlas.

Las escasas novedades no afectan a las deducciones más importantes en el tramo nacional, como es la de la hipoteca de una vivienda (que sigue para los que adquirieron antes del 1 de enero de 2013), por alquiler de vivienda o la de aportaciones a partidos o colegios profesionales.

En lo que respecta al tramo autonómico, Canarias se mantiene en la Renta 2021 como la comunidad autónoma con más deducciones. Este año contará con las 24 que tenía en la anterior campaña y cuatro más creadas para los afectados del volcán de La Palma. En total, 28 deducciones que permitirán ahorrar a los isleños 72 millones. Consulte aquí las desgravaciones de Canarias.

Siguen la de gastos médicos, a la que acogerse aquellos contribuyentes cuando la suma de la base imponible y general no supere los 39.000 euros de forma individual y 52.000 en conjunta y la desgravación será 500 euros y 700, respectivamente. Se mantiene también la deducción de los gastos de estudios en educación infantil, primaria, enseñanza obligatoria, bachillerato y formación profesional de grado medio. Será de hasta un máximo de 100 euros por el primer hijo y de 50 adicionales para cada uno de los restantes.

En cuanto a las cuatro deducciones para los afectados del volcán de La Palma, como explica Paredes, está la de por desarraigo por la erupción. En virtud a ella se contempla una deducción de hasta 2.000 euros por la pérdida del inmueble si es vivienda habitual y si estuviera vinculado a actividades profesionales. Sería de 1.000 euros si no tuviera esta catalogación. También hay otra por pérdida de vehículos de motor y es de 300 euros para coches, 100 para motos y 50 para los de motor de una plaza.

También se recoge una deducción por cesión de uso temporal y gratuita de inmuebles para aquellos contribuyentes que dejaron sus viviendas. Ésta es de 200 euros y finalmente, hay otra por gastos de enfermedad (no aplicable a las personas fallecidas antes del 19 de septiembre de 2021). El 35% de los gastos médicos no computarían ni tampoco la compra de artículos médicos, como lentillas o gafas. No se incluyen los farmaceúticos. Solo es válido para los residentes en La Palma.

La directora de la Agencia Tributaria Canaria, Raquel Peligero, apunta que este año las novedades en el tramo autonómico de la Renta se limitan a las cuatro deducciones que se han creado para los afectados por la erupción del volcán de La Palma. En total habrá 28 desgravaciones -las 24 que ya hubo en la anterior campaña y siguen y las 4 de La palma-que permitirán a los canarios un ahorro de unos 72 millones de euros, cantidad que dejará de ingresar el Gobierno de Canarias. Como novedad, este año Canarias aportará 80 personas a las plataformas de la Renta y que se sumarán a las plantillas estatales para atender a los ciudadanos canarios y ayudarles en la confección de la Renta. Son 30 más que el año pasado y se corresponden con trabajadores de la Agencia Tributaria Canaria que se han apuntado a un plan por el que trabajarán por las tardes, después de terminar por la mañana su jornada laboral. A cambio recibirán horas extra.