El decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias «no descarta» que alguna empresa renuncie a los proyectos asignados y no se instale nueva potencia. «El Gobierno de Canarias lo sabe y por eso guarda silencio», avisa

Hace dos semanas el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicaba la resolución del concurso de concurrencia competitiva para renovar el sistema eléctrico de Canarias. Medina ayuda en esta entrevista a aclarar parte de su contenido y aportar luz ante la falta de detalle del Miteco y de la propia Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias.

–¿Qué le parece la resolución del concurso de concurrencia competitiva del Miteco?

–Lo esperado en atención a las bases de concurso: más gasoil, renovación parcial de unos pocos grupos, estiramiento de la vida útil regulatoria de la mayoría, y una tímida irrupción de otras empresas generadoras que, en modo alguno, acaba con el monopolio de Endesa en las islas.

–¿Qué conclusiones podemos sacar de su 'galimatías'? ¿Cumple los objetivos?

–Cumple los objetivos en la medida en que el tándem Ministerio/Red Eléctrica, que son la misma cosa, ha despertado del letargo y esto es una buena noticia para Canarias. Más que un galimatías, la resolución es compleja. Dicha complejidad viene a demostrar el porqué de la desidia crónica del Ministerio en este asunto. El Ministerio oponía mucha resistencia a convocar los concursos, que recordemos que tendrían que haberse realizado cada año desde, al menos 2016, debido a lo farragoso del procedimiento administrativo y al coste desorbitado que iba a suponer el atender las crecientes necesidades de un lugar remoto y además, donde no sería necesaria potencia firme dado que Canarias estaba destinada a convertirse, en breve, en el paraíso mundial de las renovables.

–¿Soluciona el problema del déficit de potencia de Canarias?

–Parcialmente. El déficit de potencia sigue aumentando, año tras año, pero ahora mismo nadie sabe cuál es debido a la opacidad del Gobierno de Canarias que, incomprensiblemente, guarda de forma opaca los informes anuales de cobertura de la demanda de Red Eléctrica.

–¿Avanza hacia un sistema eléctrico más sostenible?

–No. En el concurso puntuaba muy poco la variable ambiental, en torno al 20% de la puntuación. El Ministerio se ha decantado por lo barato, no por lo sostenible. En esencia, por extender la vida útil regulatoria de muchos grupos, principalmente en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. Hay ofertas en el concurso con la máxima puntuación ambiental que se han quedado fuera por precio. Tampoco se logra el objetivo de instalar grupos más pequeños para facilitar la mayor integración de renovables.

–¿Antes decía que este concurso no logra acabar con el monopolio natural de Endesa. ¿Se conseguirá en algún momento?

–No. Para este viaje, no hacían falta alforjas. La Ley 17/2013 no ha acabado con el monopolio de Endesa, entre otras cuestiones porque apenas se presentaron ofertas alternativas. Juntas (Sampol, Disa y Satocan) no llegan ni el 30% de la potencia total del concurso. ¿Dónde están el resto de las grandes eléctricas españolas como Iberdrola o Naturgy?. Pues están en el resto del mundo construyendo plantas renovables y baterías. ¿Para qué querrían venir a este lugar ultraperiférico a quemar gasoil? Esta Ley ha sido letal para Canarias y nos ha dejado completamente en precario.

–De lo poco que se ha traducido de esa resolución, Sampol planea dos nuestras centrales en el archipiélago, una en Tenerife y otra en Gran Canaria y en concreto en el puerto de Las Palmas. ¿Qué le parece esta segunda opción? ¿Cree que es factible teniendo en cuenta el final de la planta de gas de Totisa?

–La ubicación en suelo industrial portuario y en el norte de la isla de Gran Canaria puntuaba de forma favorable en el concurso. No obstante, mientras siga el cuarteto político actual: Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas (por acción) y Consejería de Transición Ecológica y Autoridad Portuaria de Las Palmas (por omisión), esa planta de Sampol, que funcionará con gasoil, jamás verá La Luz, y nunca mejor dicho. La situación de la isla de Gran Canaria es, de lejos, la más crítica, no solo porque no se van a renovar grupos, o muy pocos, sino porque las plantas de emergencia anunciadas por el consejero de Transición Ecológica en el concurso exprés van muy lentas. Iban a estar funcionando en un año y por ahora, la de Disa no tiene emplazamiento definido por haber sido rechazado el propuesto por los vecinos de Salinetas, la de Ayagaures no ha comenzado la obra y el barco turco estamos esperando a ver dónde lo atracamos en el Puerto.

–El Miteco planea cerrar dos centrales de Endesa, la central de El Charco en Fuerteventura, que ha suscitado un gran rechazo social, y la de Candelaria, en Tenerife, ¿le parece una buena opción? Imagino que la intención del Miteco es cerrar estas y que entren en marcha los equipos de Disa y Satocan en Fuerteventura y Sampol en Tenerife.

–Es una opción pésima. Me parece una torpeza y una imprudencia condenar emplazamientos consolidados de esta forma tan alegre sin haber asegurado los emplazamientos alternativos. Recordemos lo que hemos comentado arriba acerca del emplazamiento fallido de la planta de Disa en Salinetas. Nada asegura a estas tres empresas (Disa, Sampol y Satocan) que sus plantas de generación adjudicatarias vayan a obtener un Informe Ambiental favorable. Así consta en la propia resolución en palabras del Gobierno de Canarias. Hay que recordar también el antecedente de la planta de Totisa en el Puerto de Las Palmas, a los que marearon durante cuatro años para acabar diciéndoles que no. Me pregunto cómo harán para correr y poner en marcha estas plantas antes de cerrar la de Endesa, por ejemplo, en Fuerteventura y evitar dejar a esta isla a oscuras.

–¿Qué ocurre en La Palma, La Gomera, El Hierro y Lanzarote? ¿Por qué ninguna otra empresa que no sea Endesa ha presentado allí proyectos?

–Porque, probablemente, no tienen auténtica vocación de servicio al ciudadano. También, porque es posible que no hayan podido encontrar emplazamientos urbanística y ambientalmente viables. Otra posibilidad es por el gran esfuerzo inversor que, al menos dos de ellas, Disa y Sampol, están realizando a regañadientes en el ruinoso negocio de la emergencia, donde, probablemente, siguen sin saber muy bien cómo se lo van a retribuir. Por último, porque ninguna de las empresas, incluyendo Endesa, sabe aún cuál va a ser el coste del combustible (gasoil y gas) que van a tener que sufragar, dado que aún no se ha convocado el concurso de concurrencia para el establecimiento de los precios de este recurso. Otro asunto más pendiente del inoperante Ministerio.

–No sé si maneja información pero parece que tanto el Gobierno de Canarias como las empresas han preparado alegaciones.

–Lo desconozco. En el caso de las empresas, es lo previsible y harán bien en hacer valer sus derechos e intereses legítimos. En el caso del Gobierno de Canarias no sé muy bien qué pretenden alegar ahora, con unas bases del concurso ya establecidas y tras haber mostrado una actitud servil y timorata ante el Ministerio, eso que llaman el 'modo canario' de hacer política, en este caso energética.

–La resolución contempla la posibilidad de que las empresas renuncien a los proyectos, ¿lo ve factible?

–No lo descarte. El problema es que en algunas islas el concurso pueda quedar desierto si alguna empresa renuncia, lo cual no es descartable. Eso lo sabe el Gobierno de Canarias y por ello guarda silencio. En ese caso, habría que volver a convocar un nuevo concurso.