«Recibir ayudas y prohibir la entrada a europeos es complicado de defender»

–¿Cuándo volveremos a ingresos similares a febrero 2020?

–En mi opinión en Canarias lo conseguiremos en el primer trimestre de 2023, no lo veo en 2022. De hecho, diferentes informes económicos están posponiendo la fecha de la recuperación. Tenemos que pensar en este octubre de 2021 como punto de partida para el inicio de la reactivación , aunque no es una cuestión que dependa sólo de nosotros. Es necesario alcanzar un nivel alto de vacunación tanto de los residentes canarios como de los turistas que vienen a visitarnos para que la reactivación puede arrancar bien este invierno. En Enero, era optimista con respecto a junio de 2021 y no ha sido así pero , es que además, tenemos la 5ª ola encima y la administración no está siendo todo lo ágil que sería deseable en el manejo la situación. Las nuevas cepas cada vez son más contagiosas aunque, afortunadamente, no más peligrosas pero quién nos garantiza que no puedan aparecer otras nuevas más virulentas. Por tanto, la vacunación masiva es una absoluta prioridad.

–¿Cuándo se habrían recuperado de las pérdidas derivadas de la pandemia y sus efectos posteriores?

–Yo creo que lo que está perdido nunca se recupera, será otro partido u otro tiempo en el que podremos facturar más . Pero, queda claro que lo perdido, perdido está y lo ganado, también ganado está. Hemos reducido el colchón y eso ya ha ocurrido. Ahora debemos pensar en tener un nuevo colchón .Por otro lado no debemos olvidar que hay quienes han podido obtener mayores ingresos y, también, otros que no han ganado más pero que han reducido el gasto y han podido ahorrar.

–¿Saldremos reforzados en algo?

–Reforzados en mi opinión sí, sin lugar a dudas en muchos aspectos. Cuando recuperemos conectividad la gente se va a querer desplazar y va a primar mucho la seguridad, lo que perdurará durante un tiempo. Esa prima de seguridad va a beneficiar y mucho a Canarias. En cuanto al consumo interno, sectores que no se estaban teniendo en cuenta van a tener un papel más relevante. Creo que va a haber más interacción entre los sectores. De forma que los sectores turístico, primario e industrial podrán sacar un mejor partido y junto con la seguridad darán más valor al destino Canarias. El denominado abastecimiento de kilómetro cero puede convertirse en un valor diferenciador para el destino.

–Crecimiento de la población residente y diferencial del desempleo con la media nacional. Los dos ratios son significativamente negativos en Canarias si bien hasta 2002 eran similares. ¿Alguna opinión o solución?

–Hasta ahora no hemos logrado acabar con el desempleo incluso en una época buena, de crecimiento, como fue del 2014 en adelante, sin bajar de 200.000 parados. Los sectores tecnológicos pueden darnos opciones de generar empleo cualificado. La economía azul, ligada a nuestro sector marino marítimo, junto con la economía circular, también van a tirar del empleo el sector industrial. También soy optimista con el sector primario que, ligado al autoabastecimiento, va a crear más empleo. En cualquier caso, no creo que sea fácil bajar de 150.000. Por otro lado, la limitación de la residencia, desde mi punto de vista, es impensable estando en Europa. Recibir ayudas y prohibir la entrada a europeos se me antoja complicado de defender.

–¿Las mejoras de productividad consecuencia de la digitalización y su aceleración durante la pandemia van a afectar a las necesidades de profesionales por cambios en sus perfiles?

–Obligatoriamente habrá que realizar muchos cambios como consecuencia de la digitalización. Todos tenemos claro que los trabajos rutinarios desaparecen y aparecen otros nuevos relacionados con los servicios. Va a ser vital una transformación de la educación, así como en los perfiles académicos y profesionales futuros y ello debe hacerse de acuerdo con las empresas. Hasta ahora, no hemos trabajado en serio para ver cuáles son los nuevos profesionales que vamos a necesitar , administración y empresas deben trabajar intensivamente en ello.

–¿Es la internacionalización una asignatura pendiente para la empresa canaria, una obligación para subsistir, o algo sólo para algunos?

–Sin duda alguna, de forma general, lo es. Hay casos de éxito y deben servir de estímulo para aquellas empresas que puedan tener oportunidades en el exterior.

–¿Qué pueden hacer las administraciones públicas para ayudar a la vuelta a la normalidad lo antes posible?

–Tal y como le comenté antes, es vital generar foros o jornadas de encuentro con los agentes económicos y sociales para facilitar la creación de empleo. Pero hay que hacerlo de verdad con convicción y teniendo en cuenta que las condiciones ya no son las mismas. Las administraciones tienen que ser mucho más flexibles y ágiles. Hay que simplificar los trámites y procedimientos administrativos. La ley de contratación pública ralentiza mucho la administración. La rigidez a la hora de incorporar personal en la administración cuando es necesario porque hay actividad económica hace que se eternicen muchos proyectos de inversión. Hay que solucionar la falta de flexibilidad y agilidad de las AAPP. Las ayudas que han llegado primero por medio de los ERTE y a continuación por medio de las subvenciones no son suficientes. No cabe duda de que el límite fijado de reducción de facturación del 30% para poderse acoger a las ayudas ha dejado fuera a muchas empresas. Hay empresas que llevan más de un año a medio gas y ello ha mermado su margen de maniobra. Se necesitan acciones de mayor calado y que lleguen a todas las empresas.

Entrevista con colaboración con Enrique Areilza de Dream Team Executive Search