La recaudación de impuestos sigue al alza en Canarias animada por turismo e inmobiliario Hasta agosto el Gobierno ha ingresado casi 1.000 millones más que en 2019. El IGIC es en Canarias el 'rey' impositivo, al acaparar el 64% de la recaudación y aportar 1.671,6 millones

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 29 de octubre 2025, 06:00 Comenta Compartir

La recaudación de impuestos va viento en popa y a toda vela gracias a la buena marcha de la economía y la fortaleza que aún mantiene su sector turístico. Las islas superarán este año los 18 millones de turistas -se prevé que el año cierre en torno a los 18,6-, además de estar en máximos de ocupación con más de un millón de personas trabajando y eso anima el consumo, del residente y del visitante. La buena marcha del mercado inmobiliario y las tasas que lleva aparejadas las operaciones de compraventa también están detrás de la mayor recaudación tributaria de la historia de las islas.

Hasta agosto de este año, el Gobierno de Canarias ha recaudado en su totalidad 2.610,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 5% con respecto al año anterior, en 142 millones de euros. Si la cifra se compara con el año 2019, el incremento es casi de un 50%, en cerca de 1.000 millones de euros. Hasta agosto de 2019, el Ejecutivo había recaudado 1.751,2 millones de euros, según los datos publicados esta semana por la Agencia Tributaria Canaria.

Desde este organismo se destaca que la recaudación tributaria sigue al alza en las islas aunque «se modera» el ritmo de crecimiento de los últimos ejercicios. Gracias a esa buena marcha del consumo interno y del no residente antes mencionado y gravado con el IGIC, es este impuesto el 'rey' de los ingresos impositivos en las islas.

Seis de cada diez euros recaudados en las islas procede del IGIC, que generó hasta agosto unos ingresos de 1.671,6 millones de euros, casi un 6% más que un año antes. Esos ingresos proceden en su práctica totalidad del IGIC interior, es decir el impuesto que grava la s entregas interiores de bienes y la prestación de servicios, y que alcanzó los 1.382,2 millones de euros (en 2019 eran 861,3 millones), un 7% más. El IGIC sobre las importaciones repuntó un 3%, hasta los 535,8 millones de euros.

El IGIC forma parte del bloque de financiación canario, que incluye las figuras impositivas del REF. Además del IGIC se encuentra el Arbitrio para la Importación y Entrega de Mercancías (Aiem), que grava todo aquello que entra en Canarias cuando ya se produce en las islas. Este arbitrio alcanzó en 2025 cifras máximas. Hasta agosto se habían recaudado 194,8 millones de euros, un 6,3% más que un año antes. Si se compara la cifra con 2019 el aumento es de más de un 100%. Hace seis años se recaudaron en los primeros ocho meses de agosto 87,1 millones de euros.

El Impuesto de Matriculación, que también se incluye en este bloque, llegó a los 15,5 millones de euros, con una caída del 8% en tasa interanual hasta agosto.

Entre estas tres figuras fiscales los ingresos del bloque REF suman casi 1.900 millones de euros.

Por lo que respecta al otro bloque de recaudación y procedente de los tributos propios y cedidos, Canarias ingresó en los ocho primeros meses del año 720,9 millones de euros, un 3,2% más que un año antes. En este bloque la principal figura impositiva es el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que reside en la venta de inmuebles urbanos para uso como vivienda y que supuso unos ingresos de casi 252 millones de euros, un 10% más. Vinculado a él está el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, vinculado a los documentos notariales de préstamos hipotecarios otorgados por entidades financieras y a las entregas sujetas al IGIC, con unos ingresos de casi 68 millones de euros, casi un 20% más interanual.

Otro de los impuestos de este bloque que registra una recaudación más abultada es el que grava los combustibles derivados del petróleo. Hasta agosto había recaudado casi 226 millones de euros. Este impuesto fue el que estuvo bonificado al 99,9% para agricultores y transportistas entre los años 2022 y 2023.

El Impuesto a las Labores del Tabaco recaudó hasta agosto 86,5 millones de euros, con un ligero descenso del 1,52%. No es el primer descenso interanual que registra este impuesto y que, según apunta la Agencia Tributaria Canaria, responde a que el consumo de cigarrillos va en disminución cada año desde hace casi dos décadas en el archipiélago.

Capítulo especial merecen los impuestos del juego, cuya recaudación desciende en su práctica totalidad, a excepción de los bingos, donde los ingresos suben casi un 4% hasta los 12,4 millones, y las máquinas recreativas, con unos ingresos de 24,6 millones, un 2,27% más. En cuanto al resto de las tasas, la que grava las apuestas registra un descenso de la recaudación de un 2,26%, hasta los 2 millones de euros. Finalmente, los ingresos de casinos bajan un 1,2% y queda por debajo del millón de euros. El juego en su totalidad recauda 39 millones.

En Sucesiones y Donaciones, hasta agosto se recaudaron 23,1 millones de euros, tras caer casi un 40%. Desde 2023 este impuesto está bonificado a casi el 99,9%, lo que se ha traducido en una significativa caída desde su aplicación.

El último impuesto de los tributos cedidos a Canarias por el Estado y que gestiona la Agencia Tributaria Canaria es el de Depósitos sobre Residuos, que se aplica desde enero de 2023, y cuya recaudación ascendió hasta agosto a los 23,7 millones de euros y que desciende casi un 20% respecto a 2024. Desde la Agencia Tributaria se achaca el recorte, en casi cinco millones de euros en un año, a los plazos de pago y las autoliquidaciones así como a las reducciones en las bases imponibles como consecuencia de mejores prácticas sobre los residuos.

Temas

Hacienda

IGIC