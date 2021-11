«Queremos descartar si las eléctricas han distorsionado la subida del precio de la luz»

La crisis energética de precios se ha convertido en el gran reto que Cani Fernández (Cartagena, 1963) ha tenido que afrontar en su primer año de presidencia al frente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). «Es una situación sin precedentes», admite, que le obliga a vigilar con lupa el comportamiento de las compañías en los seis últimos meses. Cree que se ha hecho todo lo posible para amortiguar la situación, que escampará tras el primer trimestre de 2022, pero insiste en que el ciudadano debe ser más «exigente» con las eléctricas y en cualquier otro sector para que mejore la competencia.

–Acaban de publicar la resolución en el BOE para modificar el sistema de garantías de las pequeñas comercializadoras eléctricas. ¿Quieren evitar quiebras, como ocurre en Reino Unido?

–Esos negocios han tenido tensiones de tesorería porque al haber aumentado los precios de la electricidad también se han incrementado las garantías que tenían que presentar. Ante la petición que nos hizo un grupo de comercializadoras, actuamos de forma rápida. Con esta medida les hemos ahorrado 35 millones de euros que, de otra forma, debería haber bloqueado para aportar esas garantías.

–Ese alza de precios eléctricos está siendo exponencial y no parece tener fin.

–Esta situación se explica por varios factores que han coincidido en el ámbito global, lo que nos pone en un contexto de actuación complicado. La última tecnología que marca el precio en el mercado de generación son los ciclos combinados de gas. Y mientras no seamos capaces de tener un buen almacenamiento de renovables, así será. Ese gas emite CO2, cuyo coste también se ha incrementado a niveles que nadie había augurado. En julio comenzaron a subir los precios por la campaña de abastecimiento de los países de cara al invierno con China haciendo grandes acopios. Por otro lado, tenemos el tema geopolítico del gas que llega desde Rusia, así como desde Argelia. Todos esos factores exógenos han provocado el alza de la luz.

–¿Hay posibilidad de un apagón total, como creen en Austria?

–España no tiene esa situación. Por ley, existe la obligación de mantener al menos 20 días de reservas de suministro de gas en firme. Y contamos con flexibilidad para lo que nos venga, como el uso de barcos metaneros, que en Austria no tienen al no contar con mar. Ya en Filomena tuvimos una gran demanda y no hubo riesgo, ni de cerca, de un apagón.

–Para amortiguar esta situación, el Ministerio de Transición Ecológica ha planteado modificar la tarifa regulada, a la que se acogen 11 millones de hogares, para hacerla más estable, a cambio de que se apliquen primas por moderarla. ¿Qué le parece?

–Está abierto un proceso de consulta pública y ya nos pedirán formalmente que emitamos un informe. Ahí nos manifestaremos. Lo que está claro es que tenemos una situación coyuntural, y se espera que pasada la estacionalidad empiecen a bajar los precios a partir de abril. Intentar modificar cualquier indexación de precios, como el del PVPC en este momento, con mecanismos temporales que laminen directamente la volatilidad coyuntural de precios del mercado con una prima de descuento adicional es complicado que funcionen. El actual PVPC se creó en 2014 porque el sistema de subastas salió mal y hasta ahora no ha habido problemas. Debemos ser conscientes de que hay factores coyunturales y que un diseño de mercado no es bueno o malo por sí mismo, sino que hay que ir viendo cómo le afectan factores externos. El PVPC ha funcionado bien hasta ahora. Hay que analizar si esto es un problema coyuntural, porque en ese caso a lo mejor hay que aguantar con medidas que amortigüen los efectos sobre los consumidores, como subir el bono social, reducir los cargos del recibo o bajar impuestos. Si la subida de precios fuera estructural, se podría actuar por otras vías del PVPC.

–El sistema eléctrico tiene un gran retoal haber reducido los cargos, pero con los recortes a los ingresos de las eléctricas que se han quedado en mínimos, al final, ¿iremos hacia más déficit eléctrico de cara al futuro?

–Puede ser, aunque todavía no tenemos los datos definitivos. Es posible que esas medidas impacten en el sistema, obviamente. Pero hay que solucionar los problemas a medida que nos vienen. Y ahora todo el mundo clama por un control de la factura y por minimizar el impacto del alza de la luz. Habrá que elegir la mejor de las medidas. El mundo no es perfecto y nos hemos encontrado una situación sobrevenida que nadie podría prever, como el alza del gas o del CO2.

–¿Pero la subida de la luz solo se debe a esos factores externos que comenta? ¿No se puede achacar ningún mal comportamiento de las compañías eléctricas en estos meses?¿Lo están investigando?

–Hacemos un seguimiento constante a nivel diario. Investigamos algunas acciones, algunas están en fase previa a una incoación. Hay expedientes informativos en diversos ámbitos, desde las generadoras, las distribuidoras o las renovables que en su momento no casaron. Porque lo que queremos descartar es que, además de esos factores exógenos del gas o el CO2, haya algunos otros factores de distorsión de precios causados por las compañías. Hacemos nuestra labor supervisora diaria enfocados en verificar ese factor. Es decir, que todo lo que sean subidas se expliquen por factores exógenos al comportamiento de las propias eléctricas.

–Un ejemplo de esas actuaciones lo tienen en la ausencia de facturas de muchos clientes desde junio. ¿Qué han observado?

–La mayoría de las distribuidoras trasladan bien el cambio de la factura a los clientes, pero un pequeño número de comercializadores no lo han estado haciendo así. De las grandes, con más de 75.000 clientes, algunas incrementaron el precio de la factura. Una parte rectificó inmediatamente, otras justificaron la subida en sus contratos y algunas no contestaron. Eso se siguió investigando con las pequeñas, las de menos de 75.000 clientes en agosto. Por eso decidimos publicar una nota advirtiendo de la situación. Temimos que las pequeñas, con más problemas de gestión en su financiación, aprovecharan la ola de las grandes para hacer lo mismo. Era muy importante mandar ese mensaje de que estábamos analizando. No era un expediente informativo, pero gracias a ese anuncio, muchas de las pequeñas rectificaron. Ahora, la mayoría ya están refacturando salvo algún caso en el que incoamos expediente sancionador.

–Ese problema con las facturas comenzó el 1 de junio, con la puesta en marcha de los tramos horarios. ¿Era el mejor momento para aplicarlos en un contexto de subida de precios como el que vino posteriormente?

–La cuestión del cambio de peajes es una realidad que las empresas conocen desde 2019, cuya entrada en vigor se ha ido retrasando. La finalidad es evitar tener que realizar inversiones ineficientes en las redes por determinados picos de demanda. No se trata de consumir menos electricidad, eso no buscan los peajes, sino evitar tener que hacer más inversiones para que la red aguante. Los peajes de los tramos hoy suponen menos del 10% de la factura. La señal está ahí, pero no se ve. Pero en el momento en que la energía baje y se sitúe en niveles más lógicos, los peajes están igual y hay que seguir insistiendo en ello. Porque si nada cambia en la demanda, tendremos que hacer más inversiones que al final tiene que pagar el consumidor. Se trata de racionalizar el uso de la energía en momentos en los que los peajes son más altos. Aunque es verdad que nos pilló con el pie cambiado por el alza de precios. Pero es algo que ha venido para quedarse. Cuando decimos que intentamos cambiar los hábitos, no solo es cuándo hay que poner el electrodoméstico, sino también que la gente se plantee soluciones de autoconsumo.

–Usted sostiene que al consumidor español le falta ser más exigente con las empresas?

–Necesitamos consumidores exigentes e informados. Les tenemos que ayudar a que entiendan cómo exigir, cómo consumir mejor. Y aprovechar las ventajas de la competencia. ¿Por qué hay tanta competencia en móviles? Porque hay una facilidad de cambiarte de uno a otro y entiendes las ofertas. En el caso de la energía es mucho más complicado hacer que la gente entienda bien la factura de la luz.

–Se acusa a las eléctricas de ser un oligopolio...

–Ha quedado una percepción cristalizada de que el mercado eléctrico es un oligopolio y siempre son los mismos. Sin embargo, nuestro comparador de la web de la CNMC ofrece muchísimas ofertas de energía. ¿Que pueda haber grupos generadores que son pocos? Sí, pero el producto de base tiene muchas barreras de entrada. Yo no tengo la percepción de que no haya competencia en los mercados energéticos. Ahora tenemos problemas en todos los niveles, de comercializadoras a distribuidoras, y reacciones que dicen que es culpa del oligopolio. Pero aquí las causas están claramente explicadas. El problema del alza de la luz es del gas y del CO2. De hecho, fue empezar a subir el MWh y ver ofertas de grandes compañías que en el contexto eran muy competitivas. No tengo la percepción de que tengamos un oligopolio energético.

–Parte de los expedientes de la CNMC acaban en la Audiencia Nacional y son rebatidos.

–La metodología de cálculo de las sanciones en materia de competencia fue anulada por el Supremo en una sentencia de 2017. Y todas las sanciones hasta entonces se anularon, pero se están recalculando con éxito. Luego hay otro grupo de sentencias donde se perfilan cuestiones de interpretación de conceptos complejos (infracción única, por ejemplo), que vamos ajustando a las sentencias. También hay situaciones en las que la sentencia indica que no hemos llegado al nivel de prueba exigido. Ahí podemos trabajar en mejorar.

–Una de sus últimas actuaciones ha sido con los concesionarios de coches. ¿Cómo van a ayudar al consumidor?

–Nos han dirigido muchas solicitudes para ayudarles a reclamar daños, pero eso no es nuestra función. Vamos a incluir una entrada del 'blog' de la CNMC clarificando aspectos de nuestra resolución: en qué periodos se infringieron, en qué territorios, clarificando empresas o marcas... y dando al consumidor la ayuda de cuándo se compró el coche para que tenga el principio de su demanda. La presunción de que allí pudo haber alteración de precios es posible.