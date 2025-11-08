Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El tráfico de buques regresa lentamente al Canal de Suez y abre nueva etapa en el puerto de Las Palmas

Las navieras están regresando de forma tímida a la ruta del Mar Rojo tras la tregua en Gaza y el descenso de los ataques hutíes. El paso por el cabo de Buena Esperanza y, con ello por Canarias, se resiente

Silvia Fernández Díaz

Silvia Fernández Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 8 de noviembre 2025, 06:58

Comenta

La estratégica ruta comercial que atraviesa el Canal de Suez, enlazando el Mar Mediterráneo con el Mar Rojo, recupera lentamente la normalidad después de que los hutíes haya detenido sus ataques contra barcos en línea con la tregua en Gaza.

Entre julio y octubre de 2025 han pasado por el Canal de Suez 4.405 buques frente a los 4.332 que lo hicieron en igual período de 2024, según recoge la agencia Efe. Solo en octubre atravesaron 229 barcos, la cifra más elevada desde que comenzó el conflicto, esta importante ruta marítima que une Asia con Europa y que reduce en casi un 40% el tiempo de navegación respecto al cabo de Buena Esperanza, en el cono sur de África.

Esta alternativa marítima a la que se han apuntado las grandes navieras del mundo, ante el temor de ser víctimas de los ataques de los hutíes, es precisamente la que ha alentado el aumento de las cifras de tráfico en el puerto de Las Palmas en los últimos dos años. Su posición geoestratégica privilegiada en la ruta desde Singapur a Rotterdam a través del cabo de Buena Esperanza han llevado a que tanto en `bunkering´como en trasbordo de contenedores haya alcanzado niveles históricos.

Hasta septiembre de este año los contenedores seguían al alza con un crecimiento del 30%, con 711.000 teus movidos en la terminal OPCSA (propiedad del gigante MSC), mientras que se rozaban los dos millones de toneladas de combustible suministrado con casi 9.000 buques de paso por el puerto de Las Palmas.

Ahora, la vuelta a la normalidad en el Canal de Suez abrirá una nueva etapa en el puerto de Las Palmas, ya que muchos de los tráficos que se han derivado por la crisis del Mar Rojo volverán a su ruta habitual. CMA ya ha realizado varios viajes por el canal mientras que MSC, propietario de OPCSA y protagonista del tirón del trasbordo en La Luz, ha reconocido su intención de «retornar en el corto plazo» al Mar Rojo una vez que se confirme la estabilidad y seguridad en la región, según recoge la agencia Efe.

Desde el puerto de Las Palmas, el líder de los estibadores, Maxi Díaz, asume que el regreso de las navieras al canal de Suez implicará una caída del tráfico de trasbordo en La Luz pero considera que no será alarmante. Como señala, estos dos últimos años de pleno rendimiento y buen trabajo en La Luz han llevado a MSC a darse cuenta de la importancia y el peso del puerto de Las Palmas. «Ha abierto los ojos de la necesidad de contar y tener entre sus principales rutas a La Luz», señala Díaz. En este punto, recuerda que MSC sigue adelante con las inversiones previstas en Las Palmas, con dos nuevas grúas del tipo Malaccamax y ocho grúas pórtico, entre nuevo material.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Persecución de película en Las Palmas de Gran Canaria: se da a la fuga con un coche robado y lo detienen tras chocar contra más de 15 vehículos
  2. 2 Viernes de caos en la GC-1 con largas retenciones dirección Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Dos encapuchados con cuchillos atracan un Spar en La Feria
  4. 4 Oposiciones de Educación: 685 plazas de maestros y medidas contra el efecto llamada de aspirantes de fuera
  5. 5 Tres testigos afirman que el descuartizador y su esposa eran un matrimonio «conflictivo»
  6. 6 Nuevo caso de acoso en el Puerto: nueve años peleando por su plaza de policía pese a tener sentencia favorable
  7. 7 La Aemet sentencia el fin de semana en Canarias y marca en el calendario la llegada de nuevas lluvias
  8. 8 La Audiencia Provincial confirma la condena a Pablo Quintero por acoso sexual a una trabajadora municipal
  9. 9 Arranca la limpieza de emergencia de los 25 millones de euros: baldeos, barrido y recogida de basura por la tarde
  10. 10 Condenan con multa a un profesor al que la Fiscalía pedía 12 años de cárcel

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El tráfico de buques regresa lentamente al Canal de Suez y abre nueva etapa en el puerto de Las Palmas

El tráfico de buques regresa lentamente al Canal de Suez y abre nueva etapa en el puerto de Las Palmas