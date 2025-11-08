El tráfico de buques regresa lentamente al Canal de Suez y abre nueva etapa en el puerto de Las Palmas Las navieras están regresando de forma tímida a la ruta del Mar Rojo tras la tregua en Gaza y el descenso de los ataques hutíes. El paso por el cabo de Buena Esperanza y, con ello por Canarias, se resiente

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 8 de noviembre 2025, 06:58

La estratégica ruta comercial que atraviesa el Canal de Suez, enlazando el Mar Mediterráneo con el Mar Rojo, recupera lentamente la normalidad después de que los hutíes haya detenido sus ataques contra barcos en línea con la tregua en Gaza.

Entre julio y octubre de 2025 han pasado por el Canal de Suez 4.405 buques frente a los 4.332 que lo hicieron en igual período de 2024, según recoge la agencia Efe. Solo en octubre atravesaron 229 barcos, la cifra más elevada desde que comenzó el conflicto, esta importante ruta marítima que une Asia con Europa y que reduce en casi un 40% el tiempo de navegación respecto al cabo de Buena Esperanza, en el cono sur de África.

Esta alternativa marítima a la que se han apuntado las grandes navieras del mundo, ante el temor de ser víctimas de los ataques de los hutíes, es precisamente la que ha alentado el aumento de las cifras de tráfico en el puerto de Las Palmas en los últimos dos años. Su posición geoestratégica privilegiada en la ruta desde Singapur a Rotterdam a través del cabo de Buena Esperanza han llevado a que tanto en `bunkering´como en trasbordo de contenedores haya alcanzado niveles históricos.

Hasta septiembre de este año los contenedores seguían al alza con un crecimiento del 30%, con 711.000 teus movidos en la terminal OPCSA (propiedad del gigante MSC), mientras que se rozaban los dos millones de toneladas de combustible suministrado con casi 9.000 buques de paso por el puerto de Las Palmas.

Ahora, la vuelta a la normalidad en el Canal de Suez abrirá una nueva etapa en el puerto de Las Palmas, ya que muchos de los tráficos que se han derivado por la crisis del Mar Rojo volverán a su ruta habitual. CMA ya ha realizado varios viajes por el canal mientras que MSC, propietario de OPCSA y protagonista del tirón del trasbordo en La Luz, ha reconocido su intención de «retornar en el corto plazo» al Mar Rojo una vez que se confirme la estabilidad y seguridad en la región, según recoge la agencia Efe.

Desde el puerto de Las Palmas, el líder de los estibadores, Maxi Díaz, asume que el regreso de las navieras al canal de Suez implicará una caída del tráfico de trasbordo en La Luz pero considera que no será alarmante. Como señala, estos dos últimos años de pleno rendimiento y buen trabajo en La Luz han llevado a MSC a darse cuenta de la importancia y el peso del puerto de Las Palmas. «Ha abierto los ojos de la necesidad de contar y tener entre sus principales rutas a La Luz», señala Díaz. En este punto, recuerda que MSC sigue adelante con las inversiones previstas en Las Palmas, con dos nuevas grúas del tipo Malaccamax y ocho grúas pórtico, entre nuevo material.