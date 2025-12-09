El superyate 'Maltese Falcon' vuelve a atracar en Las Palmas: lujo, historia y 88 metros de elegancia El emblemático y más lujo velero de referente mundial en navegación a vela, se encuentra en el puerto de La Luz, desde este 6 hasta el 10 de diciembre con destino Antigua y Barbuda, con su distintivo aparejo de tres mástiles y 15 velas

Helena Victoria Falcón Santana Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de diciembre 2025, 14:11

El 'Maltese Falcon', uno de los superyates de vela más icónicos del planeta, ha vuelto a atracar en el puerto de La Luz y muelle Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, llegado desde Gibraltar este 6 de diciembre, partirá este miércoles 10 de diciembre con destino a Antigua y Barbuda.

Este velero de 88 metros de eslora, construido por el astillero italiano Perini Navi, se distingue por su innovador sistema DynaRig con tres mástiles y 15 velas autoportantes que cubren un total de 2.400 metros cuadrados, permitiendo maniobrar el velamen de forma totalmente automatizada.

Con capacidad para 12 huéspedes y 18 tripulantes, el 'Maltese Falcon' combina lujo y tecnología: dispone de seis camarotes elegantes, jacuzzi en cubierta, cine al aire libre, gimnasio privado, amplias zonas de descanso y múltiples juguetes acuáticos como motos de agua, bobs marinos y tablas de remo. Su velocidad máxima alcanza los 24,9 nudos y ofrece travesías de hasta 3.000 millas náuticas a velocidad de crucero.

Construido en 2006 para el empresario estadounidense Tom Perkins y diseñado por Ken Freivokh Design, el superyate mantiene su forma icónica tras su remodelación de 2016, que actualizó tanto su interior como la tecnología de navegación. La luz natural inunda las tres cubiertas a través de paneles transparentes, y la impresionante escalera circular alrededor del mástil principal conecta todos los niveles del barco, creando un espacio moderno y sofisticado.

El 'Maltese Falcon' se puede alquilar por 490.000 dólares (medio millón de euros) por semana, y su presencia en Las Palmas permanecerá hasta este miércoles 10 de diciembre con destino a Antigua y Barbuda, ofreciendo a los curiosos y aficionados la oportunidad de contemplar una de las mayores obras de ingeniería náutica del mundo.