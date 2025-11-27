El Puerto reconoce a nueve figuras clave

La patronal centenaria Asocelpa, Marina Lanzarote y Aitor Galán, algunos de los premiados en la edición de este año

Marina Lanzarote acogió ayer la entrega de los Premios de la Fundación Puertos de Las Palmas. Foto de familia de premiados y representantes políticos.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:58

La Fundación Puertos de Las Palmas y la Autoridad Portuaria de Las Palmas celebraron ayer la XXIX edición de los Premios Puertos de Las Palmas, un acto que por primera vez en su historia tuvo lugar fuera de Gran Canaria, trasladándose a Marina Lanzarote, en Arrecife.

La edición 2025 distinguió en una ceremonia que estuvo presidida por la presidenta del Puerto, Beatriz Calzada, y la gerente de la Fundación, Betsabé Morales, a empresas, profesionales y entidades que han contribuido de forma sobresaliente al desarrollo del entorno portuario de la provincia.

El evento contó con la presencia de destacadas autoridades institucionales, entre ellas Yonathan de León Machín, alcalde de Arrecife y Migdalia Machín Tavío, consejera de Universidades del Gobierno de Canarias en representación del Ejecutivo autonómico. El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, no pudo asistir.

Este año el Premio a la Iniciativa Empresarial fue para Varadero Marina Lanzarote, referente en Canarias en reparación y mantenimiento naval, impulsada por el espíritu innovador de su fundador, José Calero Rodríguez.

El Premio a la Vida Profesional recayó en tres figuras reconocidas del Puerto: Nicolás Lorenzo Ferrera, gerente del Centro Portuario de Empleo; José Torres Hernández, Torremor e Hijos S.L y Cecilio Hernández Castellano, policía portuario y figura clave en la divulgación y educación portuaria ya que durante varios años se encargó de las visitas al Puerto, dando a conocer y acercando la realidad portuaria a los ciudadanos.

Ampliar Marina Lanzarote, Asocelpa, Aitor Galán, la naviera Spliethoff, las Cámaras de Comercio, la Cofradía de San Ginés, Nicolás Lorenzo, Cecilio Hernández y José Torres Hernández, los reconocidos este año. Cober

Como Cliente Distinguido se reconoció a Spliethoff, grupo naviero internacional y aliado estratégico del Puerto de Las Palmas.

El Premio Especial Institucional fue a las Cámaras de Comercio de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, por su papel en la dinamización económica y la cooperación público-privada.

El Premio Especial Sociocultural se le dio a la Cofradía de Pescadores de San Ginés, símbolo de tradición marinera e identidad cultural de Lanzarote. El Reconocimiento a Título Póstumo se le entregó a Aitor Galán Robles, delegado de la Autoridad Portuaria en Arrecife, recordado por su entrega, su cercanía y su defensa del puerto lanzaroteño. Finalmente, el Reconocimiento Centenario fue para la Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques, Asocelpa, por sus 100 años de historia vinculados al Puerto de La Luz y de Las Palmas. «Los puertos dejaron hace mucho de ser solo infraestructuras. Son historias de personas, de generaciones que han construido con esfuerzo, sacrificio y talento lo que hoy somos como sistema portuario», indicó Calzada. Morales, por su lado, indicó que «estos premios existen para recordar historias que inspiran y que construyen puerto cada día. Porque un puerto no es solo muelles o infraestructuras: es una familia amplia, trabajadora y orgullosa».