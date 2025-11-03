El petrolero zombi y de la flota fantasma rusa 'Mooni' vuelve a Canarias El buque, registrado en Antigua & Barbuda, está en la lista negra del MoU de Tokyo y tiene una larga colección de deficiencias técnicas, como la asociada a su seguro de responsabilidad civil en caso de contaminación

Rafael Muñoz Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:32

Este lunes fondeó en El Puerto de La Luz y Las Palmas el petrolero M/T Mooni. El buque pasaría desapercibido entre las muchas escalas que fondean para hacer bunker en el principal puerto de Canarias. Lo cierto es que el Mooni se ha convertido en un habitual de las aguas circundantes al archipiélago. ¿Pero qué tiene de especial? Nada en sí, pero escenifica un problema que no se quiere ver.

El pasado mes de julio, procedente de Rusia con más de 750.000 barriles de chapapote a bordo, el buque se detuvo en las aguas internacionales al noroeste de La Palma. La estratégica posición de los espacios marítimos alrededor de las islas se ha convertido en una zona de espera de petroleros a la hora de que sus brokers les confirmen las instrucciones de viaje. Lo que en el argot marítimo se llama waiting for orders…

Tres semanas permaneció a la deriva este buque tanque, en plena condición de carga, al oeste de La Palma, sin que el organismo competente enviara un vuelo de patrulla marítima del Ejército del aire, o un buque de la armada, para saber que le pasaba, o que hacía. ¿Indolencia? El tanker estaba en aguas internacionales, pero dentro de la ZEE (Zona Económica Exclusiva) española en Canarias. Espacio marítimo que no implica soberanía pero si conlleva jurisdicción medioambiental.

¿Controla realmente España quien deambula por sus aguas de interés en Canarias? Debería, más en estos escenarios de guerra hibrida–asimétrica donde los mercantes, sobre todo los petroleros, se han tornado en vectores ideales para acciones de inteligencia naval incluso sabotajes de infraestructuras marítimas o emisión de drones para recopilar información. Es la llamada zona gris. Una sutil manera de testar si el estado ribereño realmente sabe lo que pasa en sus aguas o las controla.

Imagen reciente del 'Mooni', con su nuevo nombre. Springbok1973

EL mismo día transitó, a 30 millas de Lanzarote, el petrolero M/T Temiro. Una bomba de relojería medioambiental con bandera de Camerún, uno de los refugios administrativos de la llamada flota fantasma del petróleo ruso, de armador «desconocido» y en la lista negra de los buques sancionados con prohibición de recalada a puertos comunitarios. Por no hablar del «pesquero» ruso Severnaya Zemlya que hace unas semanas pasó a 2.5 millas de Tazacorte en plena madrugada. De noche todos los gatos son rusos azules. ¿Hace la inteligencia naval española un seguimiento y labor de trazabilidad de sus armadores a estos tránsitos por las aguas cercanas a Canarias para adelantarse a un hipotético desastre medioambiental?

El petrolero Mooni no es de lo peor que anda por la mar, y en aguas cercanas a Canarias ya han transitado barcos medioambientalmente más peligrosos. Tampoco es el primero, ni el tercer [petrolero] relacionado con los fletes darkfleet (flota fantasma) del crudo ruso que pasa días, incluso semanas, a la deriva al norte de las islas sin ningún tipo de control institucional para saber qué hacía, o le pasaba.

Sí, Canarias se ha convertido en un punto de espera de petroleros, algunos espacialmente «peligrosos», frente al indolente vacío de una política marítima que no controla de manera activa el tránsito de determinados buques de interés en las aguas cercanas a la soberanía nacional. Un mal escenario para une economía frágil que depende del turismo. Sobran las explicaciones al respecto. En Canarias se sabe mucho de piche…término de la jerga guanche para el chapapote. Lean entre líneas. Jugamos a la ruleta rusa y un día nos puede tocar el premio.

¿Es legal la escala del Mooni en Las Palmas? Absolutamente legal. El buque no es ruso, pese a que sea parte del entramado, menos sucio, de los fletes de la flota fantasma. Está registrado en Antigua & Barbuda, bandera «delicada» según la US Coast Guard, que si bien no es de los peores pabellones de conveniencia, sí dista de ser un registro transparente y con prestigio. También está en la lista negra del MoU de Tokyo, y su colección de deficiencias técnicas es generosa. Su más reciente inspección la pasó en Dinamarca el pasado febrero, destacando, entre otras muchas faltas, deficiencias relacionadas con la documentación de su seguro de responsabilidad civil en caso de contaminación…No hay más preguntas su señoría. Tampoco existía ninguna foto del buque con su actual nombre hasta la que les he aportado, lo cual es meridiano sobre sus viajes entre Rusia y sus clientes.

El caso Mooni escenifica la dejadez marítima de España en Canarias a la hora de saber quién navega por tus aguas de interés. Ningún estado serio se permite la frivolidad de no investigar que hace un petrolero cargado con casi un millón de barriles de crudo 21 días a la deriva en tu ZEE; más, con la actual coyuntura de tensión marítima que se atraviesa con el fenómeno darkfleet. Pero lo más grave es que con este buque ya ha pasado dos veces. Sí, antes de recalar a Las Palmas, permaneció ocho días al N de Lanzarote en posición de deriva, hasta recibir órdenes de sus armadores de proceder a La Luz para hacer bunker.

Con este escenario, repetitivo, parece meridiano que a España se la trae al pairo, como los petroleros zombis que por aquí deambulan, lo que puede pasar en los espacios marítimos circundantes a Canarias. Todo, hasta que un día, uno de estos barcos genere una contaminación marina seria. Sin eufemismos, una marea negra. Entonces saldrán los politiquillos de turno a lanzarse el chapapote entre ellos mientras ustedes lo recogen en la playa. Volveremos al Regreso al futuro de la nefasta gestión, política y técnica, de los días del Prestige, y si es en noviembre, tendremos un Halloween especialmente negro.

Una de las lecturas inmediata es que urge un cuerpo de guardacostas con presencia continua en la ZEE en Canarias. Esto no lo veremos, ni por presupuesto, ni por pensamiento marítimo, lo cual es aún peor. Así que sólo queda esgrimir que los BAMs (Buques de Acción Marítima) hagan un acto de presencia continua en las aguas anteriormente citadas para evitar más escenarios como el de las derivas del petrolero zombi Mooni. Todo esto pasa por una mayor implicación del propio Gobierno de Canarias, de espaldas a las realidades marítimas, y por entender que el control de los espacios marítimos no acaba en la milla 12, sino en la 200 de la ZEE. Esto saca a flote otra cuestión, la del vecino marroquí al que no se quiere molestar con una presencia naval continua en las aguas colindantes. El Mooni hará bunker y continuará a viaje, pero pueden estar seguros que seguiremos teniendo episodios de descontrol marítimo producto de ser un país con corsé continental y archipiélagos mesetarios.