«Pedaleando hacia el futuro: bicicletas que cambian vidas» transforma la movilidad educativa en las zonas rurales de Gambia Este proyecto es una iniciativa de cooperación ejemplar, impulsada por STARUP y apoyada por la Fundación Puertos Las Palmas

La primera luz del día apenas se abría paso cuando, frente a la Oficina del Gobernador de Brikama, cientos de estudiantes esperaban en silencio contenido, entre nervios y esperanza, el instante que marcaría un antes y un después en sus vidas. La campaña «Pedaleando hacia el futuro: bicicletas que cambian vidas» volvía a demostrar que la solidaridad, cuando se organiza con rigor y corazón, puede transformar por completo la realidad educativa en África Occidental.

Para estos jóvenes —que recorren a pie más de 10 kilómetros diarios para poder asistir a clase— una bicicleta es mucho más que un medio de transporte: es seguridad, dignidad, tiempo para estudiar y una oportunidad real de futuro.

«No pude dormir de los nervios. Ya no tendré que caminar más al colegio», confesó un niño de 8 años que cada día caminaba más de 10 kilómetros de ida y vuelta.

Una jornada histórica para Brikama y la educación rural

Brikama —la segunda ciudad más poblada de Gambia y un enclave reconocido por su tradición artesanal— fue escenario de una ceremonia presidida por el Gobernador de la Región de la Costa Oeste, Ousman Bojang, que destacó el impacto social y la relevancia de los proyectos que STARUP desarrolla en el país reforzando las relaciones bilaterales. Presentes en el acto estuvieron, Violeta Insa Sandoval, de la Embajada de España en Gambia, Rubén B., Ministerio del Interior de España, Yaya Sonko, Director General del Servicio de Bomberos y Rescate de Gambia, y Sonja Arup, Presidenta de STARUP.

Un proceso de selección y entrega con garantías: cada bicicleta tiene un destino verificable

En un momento en el que la transparencia es clave para la cooperación internacional, STARUP implementó un sistema de control y trazabilidad. Los centros educativos identificaron a los beneficiarios siguiendo criterios objetivos: estudiantes que recorren más de 10 km diarios. Cada bicicleta cuenta con un número de registro. Y se realizarán visitas sorpresa para comprobar el uso y el mantenimiento adecuado. Este modelo, avalado por las autoridades gambianas y españolas, convierte la campaña en un referente de cooperación responsable, controlada y verificable.

Lágrimas, celebraciones y un agradecimiento que cruzó océanos

La emoción impregnó toda la jornada: lágrimas, abrazos, risas nerviosas y el murmullo emocionado de decenas de familias agradecidas por la solidaridad del pueblo canario, que viajó miles de kilómetros para llegar hasta ellos.

Entre sollozos, una niña de 11 años compartió: «Con esta bicicleta podré llevar también a mi hermanito al colegio. Él es muy pequeño para caminar tanto.» Sus palabras provocaron un aplauso espontáneo que unió a estudiantes, autoridades y familias.

Contenedores cargados de futuro

El papel de la Fundación Puertos Las Palmas ha sido determinante.

La presidenta de la Fundación y Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, subrayó la importancia del proyecto dentro del compromiso social de la institución:

«Desde la Fundación creemos en una cooperación que genera oportunidades reales y que conecta el esfuerzo de nuestras islas con el futuro de jóvenes que lo merecen todo. Este proyecto demuestra que, cuando un puerto abre su mirada al mundo, puede convertirse en motor de desarrollo más allá de sus fronteras.»

Su gerente, Betsabé Morales, destacó: «Cada bicicleta, cada cuaderno y cada paquete ha seguido un proceso transparente, trazable y seguro. La cooperación bien gestionada no solo es posible, sino profundamente transformadora.»

Apoyo social más allá de las aulas: donaciones para orfanatos y centros comunitarios

El día anterior tuvo lugar otra ceremonia de entrega de donaciones en el parque de Bomberos de Bakau, donde se distribuyeron material escolar, mobiliario educativo, ropa, pañales, juegos, bicicletas para los más pequeños y gofio La Piña. Estas entregas se realizaron a seis orfanatos y hogares para personas mayores sin familia, y un centro para personas con diversidad funcional. Las entidades beneficiarias fueron: Shelter for Children & Home for the Elderly, SOS Bakoteh, Second Home, Dawa Centre, Sinchu Orphanage, Nema Su Care Home, la Clínica de Maternidad de Brikama y la Agencia Nacional de Nutrición (NaNA) recibieron Gofio La Piña, y el Ministerio de Educación Básica y Secundaria (MoBSE) recibió Gofio La Piña y mobiliario escolar.

Todas las donaciones se trasladaron en un camión con el apoyo de los Bomberos de Gambia, y fueron distribuidas con el consenso y la supervisión de los Servicios Sociales gambianos, y de los directores generales presentes en el acto: Tida Jatta Jarjue (MoBSE), Malang Fofana (NaNA), Dallo Jallow y Oulley Jallow (MoGCSW), Samuel Williams y Musa L. Sonko (NSPA). Para garantizar que cada entrega respondiera a necesidades reales, Sonja Arup mantuvo varias reuniones de coordinación previas con todas las instituciones implicadas.

Una alianza España–Canarias–Gambia que se fortalece

Violeta Insa Sandoval, de la Embajada de España en Gambia, presente en ambos actos, afirmó: «El esfuerzo de STARUP es un ejemplo de cooperación eficiente y humana. España reafirma su compromiso con Gambia y con proyectos que crean igualdad de oportunidades para su juventud.»

Un camino de cooperación que continúa

Arup, señaló: «Los contenedores llegan llenos de ilusión a destino gracias a una cadena humana de solidaridad canaria. Cuando la cooperación se gestiona con compromiso y empatía, los resultados son extraordinarios. Este logro es gracias a todos los que nos apoyan como la Fundación Puertos de Las Palmas, Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, Gesport, Binter, Farmacéuticos Canarios Solidarios, Gofio La Piña, LIVVO Hotel Group, Embajada de Gambia en España, Embajada de España en Gambia, Asociación de Gambianos en Canarias, Bomberos de Gambia y Gran Canaria, Gobierno de Gambia y cientos de familias canarias.

Hoy, cientos de jóvenes gambianos comienzan a pedalear hacia oportunidades educativas que antes parecían inalcanzables. Y miles de kilómetros al norte, en las Islas Canarias, familias, instituciones y colaboradores saben que cada donación ha sido entregada con garantías, control y un profundo respeto hacia quienes más lo necesitan.

