Llega a La Luz el coloso 'Anji Soundness', el mayor buque de transporte de coches del mundo

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 29 de noviembre 2025, 16:27

El buque 'Anji Soundness' del tipo PCTC (Pure Car and Truck Carrier), especializado en el transporte de vehículos, y el mayor del mundo, con capacidad para más de 9.000 coches, llegó hoy al puerto de Las Palmas y se encuentra fondeado en su bahía -frente al muelle deportivo- en una escala técnica.

El buque que tiene un gemelo, el 'Anji Ansheng', ha llegado a La Luz procedente de Shangai, de cuyo astillero, el Jinling Shipyard, acaba de salir en su viaje inaugural y se dirige hacia Europa, donde tocará distintos puertos para dejar parte de la carga de coches que lleva, como Alemania, Países Bajos y Reino Unido. Pese a la mejora de la situación en el Canal de Suez, donde ha aflojado la tensión de los hutíes, el 'Anji Soundness' ha realizado la ruta alternativa por el sur de África, a través del Cabo de Buena Esperanza, para evitar cualquier riesgo.

Este buque se caracteriza no solo por unas dimensiones de coloso sino también por su apuesta por la sostenibilidad. Además de utilizar metanol como combustible el barco cuenta con un sistema que le permite gestionar en tiempo real su gasto energético, logrando operar con la mayor eficiencia energética.

Representa la última generación de portavehículos post-Panamax ultragrandes, con la mayor capacidad del mundo. El armador es Anji Logistics, la división logística de SAIC Motor, que es el primer fabricante de automóviles de China y el séptimo a nivel mundial, con maras como MG, Maxus y Roewe.