El presidente de Oneport junto al del Cabildo, Antonio Morales, y el de Provicanarias. Cober

Cóctel navideño de Oneport

José Mayor pide al Gobierno de Canarias «igualdad de trato» a todas las empresas y organizaciones portuarias

El presidente de la patronal Oneport dice que «ninguna es más importante que otra», ya que todas suman. Llama a «seguir alerta» para que La Luz mantenga su liderazgo

Silvia Fernández Díaz

Silvia Fernández Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:21

Comenta

La patronal portuaria Oneport y Provicanarias celebraron este viernes de forma conjunta su tradicional cóctel navideño, al que además de numerosos representantes de empresas del puerto de Las Palmas acudió el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el presidente del PP de Gran Canaria, Carlos Ester. También acudió el líder de los estibadores, Maxi Díaz, y su número dos, Pedro Cazón. Gesport, Repnaval, Bergé, Alfaship y el importador Sebastián Grisaleña fueron algunos de los asistentes al acto.

La presidenta del Puerto no pudo asistir al estar de viaje en Perú. Durante su intervención el presidente de Oneport, José Mayor, destacó la fortaleza actual del puerto de Las Palmas y llamó a «seguir en alerta» para mantener un liderazgo que se ve amenazado por la fuerte competencia exterior y la aplicación de los ETS, que no se repercuten en los puertos africanos. En este sentido y para lograr que La Luz se mantenga como puerto líder, Mayor reclamó al Gobierno de Canarias «igualdad de trato» a todas las empresas y organizaciones portuarias. «Ninguna es más importante que otra ni tiene más representación», indicó Mayor, que planteó que la capacidad de cada una de ellas se muestra en su labor diaria, el apoyo de sus asociados y su trabajo.

El presidente de Oneport también llamó «a medir muy bien» la promoción exterior que se hace del puerto de Las Palmas, ya que, según dijo, «algunos viajes pueden provocar el efecto contrario y en lugar de sumar, restar y mucho».

Mayor también se refirió al sector de los cruceros y el buen momento que vive y reclamó no dejar en manos foráneas exclusivamente las terminales (actualmente las gestionan una empresa mixta, Global Ports, de capital turco y canario. Además, planteó la necesidad de ser ágiles a la hora de tomar decisiones del suministro de los nuevos combustibles para lograr que La Luz siga siendo la gasolinera del Atlántico.

