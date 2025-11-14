Calzada tilda de «problema» ubicar en el Puerto la central flotante turca que busca evitar un apagón La presidenta asegura que el atraque del barco generador de electricidad está en fase de valoración y que aún no se ha tomado una decisión

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:11 Comenta Compartir

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, calificó ayer de «problema» el atraque en el muelle Reina Sofía -como se ha propuesto- de un buque central eléctrica de unos 200 metros de largo y por un período de entre 3 y 5 años, que podrían alargarse en vista de la lentitud con la que camina la resolución por parte del Ministerio de las medidas que han de implementarse para solventar el déficit energético de las islas. En abril ya deberían haberse resuelto el concurso de concurrencia competitiva y a fecha de noviembre, se sigue esperando.

Calzada compartió la preocupación del Gobierno de Canarias y la necesidad de tomar medidas de forma rápida para evitar un cero energético como el que sufrió La Gomera en el verano de 2023. El barco instalado en el Puerto permitiría dar una respuesta rápida ante cualquier incidente del sistema y evitar un apagón que podría demorarse días hasta el restablecimiento de la red, con grave perjuicio para la sociedad y la economía isleña. Sin embargo, reconoció que es «un problema» que el puerto de Las Palmas pierda metros de atraque cuando se encuentra colmatado y al 100% de su capacidad. «Los barcos atracados son un problema», indicó Calzada, que coincide con los operadores portuarios al rechazar la instalación de la central flotante turca. Tanto desde Fedeport, como Asocelpa y Oneport, las patronales portuarias, se ha puesto reparos a la pérdida de línea de atraque en un puerto que en varias ocasiones a lo largo del año necesita más espacio del que tiene para ubicar a los buques.

Calzada apuntó que desde la Autoridad Portuaria y tras la reunión técnica que se celebró la pasada semana con los consejeros para explicarles los detalles del proyecto de instalación del buque, «se está valorando el proyecto» de cara a tomar una decisión «cuando llegue el momento». «Nos hemos dado un tiempo para reflexionar y solventar dudas. No hay plazos fijados para decidir. Se está valorando y cuando llegue el momento se decidirá», señaló la presidenta.

Calzada indicó que la primera propuesta del Puerto para este barco fue el fondeo, al entender que se podía gestionar mejorar ya que esta fórmula no quita línea de atraque. Sin embargo, ya la semana pasada en la reunión técnica el capitán marítimo de Las Palmas, Ignacio Gallego, rechazó esta posibilidad desde el punto de vista operativo y de seguridad. El barco es la solución propuesta al cero energético junto a otras soluciones del concurso exprés del Miteco como una central de Disa en Salinetas, después de que la planta de gas de Totisa, quedara fuera rechazado en la convocatoria y semanas después, el Gobierno de Canarias decidirá tumbarlo desde el punto de vista medioambiental.

En consecuencia Totisa solicitó a la Autoridad Portuaria el desestimiento del proyecto, que fue ayer aprobado en el consejo de administración. En la reunión se acordó además la devolución la garantía provisional entregada por Totisa en su día. Como señaló Calzada, la empresa no prevé por ahora presentar un nuevo proyecto para la planta de gas ni subsanar los errores detectados en el presentado. Como se recordará se preveía que fuera una central de generación de 70MW y además poder abastecer de gas a los buques.