Los barcos de la cocaína en el enclave estratégico de Canarias Las aguas circundantes a Canarias son un coladero por el que navegan muchos buques con carga no siempre legal que deberían ser seguidos más de cerca. Se trata de barcos muy antiguos, traspasados varias veces, con lo cual es complicado seguir el rastro de sus anteriores armadores, pues los registros nos conducen a estados como Belize, Comores, Palau, o la citada Tanzania

Canarias es la encrucijada atlántica de muchas rutas marítimas. De las legítimas, pero también de las que no lo son. Canarias pudo y debió ser un estado marítimo, pero su clase política, castellanizada con seseo-ashpirado, optó por el subvencionalismo, sacando a flote sus complejos de querer ser europeos 'b' a cualquier precio, y despreciando eso del modelo 'offshore' que Madeira sí ha sabido ver. Las facturas de la pobreza subvencionada ya se van pasando.

Pero no derivemos, que mis columnas en este rotativo siempre van de barcos. Tener una geografía privilegiada entre las derrotas que, procedentes de Sudamérica - África occidental conectan los mercados de las economías industrializadas europeas a través de los cuellos de botella del tráfico marítimo que son El estrecho de Gibraltar y El Canal de La Mancha, tiene una letra pequeña que incluye la mercancía ilegal. Sí, Canarias se ve involucrada, vía marítima, en el flujo de la cocaína que sale del arco costero brasileño-colombiano.

Esto genera una primera pregunta incomoda, ¿vigila España, de manera activa, con presencia en la mar regular, por medio de la armada, su ZEE (Zona Económica Exclusiva) en Canarias? Por los apresamientos de buques y embarcaciones menores cargadas de fardos de cocaína podríamos decir que sí, pero la realidad es que las aguas circundantes a Canarias son un coladero por el que navegan muchos buques que deberían ser seguidos más de cerca, y ante el vacío que significa no tener un cuerpo de guardacostas, parece razonable afirmar que esa es la función de la armada, cuya presencia en la mar, de manera regular, en aguas circundantes a canarias, es bastante mejorable.

Todo esto nos deriva a un tema satélite respecto al eje de rotación de este texto: la política marítima nacional y la urgencia de un cuerpo de guardacostas unificado que navegue regularmente y que vigile los espacios marítimos como alfil previo a la armada. Después está el SVA, o la Guardia civil del mar, que no es un guardacostas, y que no sé si su nuevo barco, por titulación, lo tendrá que mandar un civil como ya ha pasado con el Río Miño. Todo muy español, un 'mix' de entidades y la mar sin barrer.

El pasado 26 de octubre las fuerzas de seguridad apresaron al buque 'Little Girls', registrado en Tanzania, y del que no hay mucha información [abierta] fiable. La operación se inició al otro lado del atlántico en colaboración con la DEA estadounidense. De nuevo sale a flote como Canarias es el cono de recepción de lo peor que cruza el océano. Me cuentan por ahí que, por cada fardo que se apresa, se cuelan 4. ¿Pero quién es el 'Little Girls'?, ¿y cómo es la mecánica de las mafias para captar viejos mercantes y usarlos de mulas oceánicas?

Si buscan imágenes del buque, lo cierto es que sin contar las fotos que CANARIAS7 único rotativo preocupado por temas marítimos, le hizo en Arinaga, donde está retenido, sólo hay una imagen disponible en las bases de datos abierta. Y esta fue tomada en Cristóbal, Panamá, el pasado mes de enero, con la misma configuración de carga que tenía el buque cuando fue apresado al norte de Gran Canaria, una cubierta de unos 13 containers verdes 'vacíos' con las marcas comerciales borradas. Vamos atando cabos.

Este buque es el arquetipo de mercante usado para el transporte de drogas, armas, o tráfico de seres humanos. Un barco muy antiguo, traspasado varias veces, con lo cual es complicado seguir el rastro de sus anteriores armadores, pues los registros nos conducen a estados como Belize, Comores, Palau, o la citada Tanzania. Países de abanderamiento exprés con pocas preguntas, donde se pagan las tasas y te esgrimen su bandera y una documentación legal, el papel lo aguanta todo. Todo en orden. Todo en unas horas, y si no que se lo pregunten al factoría 'Fredsi', señalado por pesca ilegal, y aún atracado en Las Palmas tras migrar de registro de Comores a Sao Tome e Príncipe en las aguas internacionales entre Gran Canaria y Fuerteventura. Son los llamados buques del borde exterior, los Tatooine ships…Imposible dar con su dueño real, oculto tras empresas pantalla en países fiscalmente alegres y poco colaboradores a la hora de compartir datos. Y mejor así, que igual tiramos del cabo y acabamos en una cuenta bancaria del Benelux.

Pero la cuestión puede ser aún más oscura, y a la par, paradójicamente clara. El 'Little Girls' era un buque aparentemente limpio hasta el 2013. En esos años se vendió a varios compradores que aparecen como undisclosed interest, lo cual significa que se trató de compradores ocultos que, por medio de un intermediario – un broker – adquirieron la titularidad del activo flotante. Alguien que no deseaba ser conocido. Sí, así funciona el mundo gris de los barcos, el limpio y también el sucio. A este nivel, al del narcotráfico, la pesca ilegal, el del tráfico de armas, o al de la 'darkfleet' que transporta el petróleo ruso en buques de dudosa titularidad y opaca trazabilidad.

Seguimos, su rastro se pierde hasta el 2024, cuando se le rebautiza como 'Little Girls', y entra en las listas negras del MOU y de la U.S. Coast Guard. Su marco geográfico han sido siempre las aguas costeras de Colombia y Centroamérica, actuando como buque de apoyo a operaciones 'offshore', y pasando sus inspecciones en Cartagena de Indias. El buque zarpó de Colón, Panamá, en una condición de carga ficticia para aparentar un flete comercial. ¿Su destino era un área del océano en la fachada de la costa gallega para la descarga en un 'rendezvous'?

La DEA está muy presente en Panamá, y este tipo de buque son particularmente seguidos y monitorizados cuando sus actividades comerciales no parecen justificables. La mecánica que usan los cárteles para adquirir este tipo de barco que, a ojos de un neófito pasa cual simple pesquero, es adquirirlo al final de su vida operativa. Bien por medio de una subasta pública, al estar abandonado-retenido en puerto, o comprándolo directamente a su último armador, 'deseoso' de deshacerse de una chatarra amortizada. Todo, por medio de un despacho pantalla que se encargará de abanderarlo y darle un marco administrativo legal en alguno de los estados anteriormente citados. Nadie queda expuesto, sólo el despacho pantalla en el cual nunca responderán. El último traspaso del 'Little Girls', incluida su tripulación, puede que haya sido mucho más barato que un piso en Guanarteme.

¿Recuerdan el artículo que publicamos sobre el mito del buque nodriza de los cayucos y como las mafias podrían hacerse con este tipo de barco fantasma para su operativa?, pues el modus operandi puede ser similar.

El 'Little Girls' puede ser 'primo operativo' del 'M/V Deva'. Un discreto carga general, igualmente registrado en Tanzania, que hace unas semanas transitó en aguas marroquíes al oeste de Fuerteventura – Lanzarote destino a Bissau procedente de Turquía, vía Libia. De nuevo, aten cabos. Este buque hizo tránsito en el Estrecho de Gibraltar, ¿y no sé si llamó la atención de la inteligencia naval española?, y hasta aquí les puedo contar del 'Deva', que no transportaba precisamente Dürüm kebabs. ¿Quién es el armador del 'Little Girls'? Estos buques navegan con documentación falsa, o directamente sin ella. Habitualmente, sus tripulantes, de muy diversas nacionalidades, carecen de titulación y son el eslabón más débil de la organización. En la documentación del buque no esperen encontrar una dirección fiscal real, o que nadie responda a un teléfono.

¿Y qué pasará con el buque? El barco está retenido en Arinaga, y como su armador real no aparecerá, acabará siendo subastado, o directamente hundido una vez se le saquen los líquidos contaminantes. Un procedimiento similar al de los buques abandonados en puerto por un armador que no responde.

La lista de otros 'Little Girls' involucrados en el narcotráfico es extensa y salpica a los llamados livestocks, o buques que transportan ganado procedente de Brasil-Colombia hacia Líbano – Egipto, con Canarias a mitad de camino de su destino. Los llamados narcovacas, entre los que destacamos el célebre 'Orion V', apresado y retenido en Las Palmas por transportar 4500 kilos de cocaína escondidos entre los animales, y que después sería liberado por la justicia bajo el pretexto de que no se podían desembarcar sus 1500 vacas en Gran Canaria.

El 'Little Girls' arquetipa el eslabón marítimo de los cárteles, a los que no les es complicado hacerse con pequeños mercantes que forman parte de las listas negras por deudas o deficiencias sin fin. Buques sin aseguradoras y expulsados de las sociedades clasificadoras. No será el último que veremos. La lectura final es que hay decenas de buques similares prestos a formar parte del negocio y Canarias será testigo de ello.

