Se archiva el caso de La Esfinge con ‘tirón de orejas’

La autoridad judicial hace suyo el «exacto y brillante» informe realizado en su día por el Ministerio Fiscal que concluyó que no hubo «reproche penal» en el supuesto quebranto de más de 50 millones de euros por las irregularidades técnicas y contables denunciadas, sino una concatenación de errores y mala planificación en la construcción de esta segunda fase del dique que era responsabilidad de Salvador Capella. Además, el magistrado hizo hincapié en que no era posible «determinar que haya existido una convergencia entre la tolerancia de los funcionarios intervinientes, que a su vez están muy lejos de estar coordinados entre sí, por el contrario, parece que están enfrentados por intereses de diverso orden, distintos al del servicio objetivo del interés general, y una presunta conducta predatoria de la UTE, cuando ésta se encuentra reclamando mas de 2.000.000 de euros, según ellos por obra ejecutada y no abonada en la liquidación».

El magistrado reprochó «la más que deficiente gestión, administración y ejecución de la obra Dique La Esfinge, en la actuación de todos y cada uno de los diez intervinientes en su diversas fases, orillando el interés público y desconociendo los más elementales principios de coordinación, buena fe y confianza legítima», aunque determinó que la misma no podía «ser objeto de reproche penal». También calificó de «error de cálculo garrafal» el cometido por los técnicos que a la postre condicionó el proyecto y originó un sobrecoste.