Los empresarios, satisfechos con el regreso de Ibarra al Puerto

Los operadores avalan la labor de Cardona y lamentan su «escaso margen» de actuación

Las tres organizaciones empresariales del Puerto -Oneport, Asocelpa y Fedeport- alabaron ayer la labor desarrollada por Juan José Cardona en los quince meses que ha estado al frente de la Autoridad Portuaria y achacaron al «escaso margen» que ha tenido el que no haya sacado adelante más asuntos. Su carácter afable y su disposición a escuchar a todos los operadores e implicados en el Puerto fue destacado por todos.

«En poco tiempo ha hecho muchos cambios y mejoras en la imagen del Puerto. Los temas más trascendentales no le ha dado tiempo. No ha tenido margen para desarrollar un proyecto más ambicioso porque no ha tenido tiempo», indicó el presidente de Asocelpa, Jaime Cabrera. Desde Oneport, su presidente José Mayor, alaba el trabajo de Cardona en cuanto a instituciones, organizaciones, comunidad portuaria y empresas. «Proyectó bien la parte comercial que no pudo finalizar, como el Summit de provisiones o el Bunkers event de 2020, entre otros», indica.

El presidente de Fedeport, José Juan Ramos, afirma que Cardona «lo ha hecho bien», aunque, agrega, «poco se puede hacer cuando tienes fecha de caducidad a corto plazo».