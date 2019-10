La pérdida de conectividad lastra a La Luz en el ‘ranking’ mundial

El puerto de Las Palmas pierde competitividad a pasos agigantados frente a otros recintos portuarios del entorno. La conectividad marítima, uno de los indicadores más fiables para ver el posicionamiento que tiene un puerto, se ha retraído en La Luz en la última década analizado en un contexto global.

La marcha -total o parcial- de cuatro navieras en los últimos seis años ha recortado de forma sustancial el número de rutas, frecuencias y líneas. Maersk se marchó de La Luz en 2013 y con ella se llevó la línea de contenedores que tenía semanal y que unía el norte de Europa con Sudáfrica, con el puerto canario con eje clave. El pool de la empresa israelí ZIM con la argentina Maruba redujo operaciones en 2011 y, aunque hoy opera con un tercero, el número de contenedores que mueve es casi residual. Canarias ha desaparecido de sus rutas, como señalan fuentes portuarias.

Safmarine, propiedad del grupo danés Moller-Maersk, decidió hace tres años dejar La Luz y con ella desaparecieron las rutas que unían el norte de Europa con puertos africanos con Cotonú o Guinea Ecuatorial, entre otros, pasando por Las Palmas.

La naviera francesa CMA, que operaba con varios barcos en el puerto de La Luz, dejó de hacerlo tras adquirir la empresa logística Ceva y hoy hace un solo barco desde Barcelona o Algeciras con el puerto canario.

En cuanto a MSC, principal protagonista de la conectividad de La Luz, también ha reducido líneas y conexiones. Muchas de sus movimientos ya no los realiza no de forma directa sino a través de otros puertos, sobre todo Lomé, y su futuro no es del todo claro en el puerto de Las Palmas.

El último Índice de Conectividad de carga marítima elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) y en el que se analizan más de 900 puertos de todo el mundo, confirma está perdida de conectividad de Las Palmas en un entorno global. Según este índice el puerto de Las Palmas ha pasado de estar en el puesto 84 del ranking mundial en conectividad del año 2006 -primer año de referencia- al 118 en este año.

Es cierto que el índice apunta que La Luz ha pasado de un valor del 22,59 sobre 100 en 2006 a un 29,67, lo que podría entenderse como una mejoría. Sin embargo, distintas fuentes consultadas y vinculadas a navieras y terminales del puerto rechazan que la conectividad haya mejorado y achacan el alza del indicador a que la Unctad contabiliza todas las rutas y conexiones, incluidas aquellas que no son directas y se realizan a través de otros puertos. Algo que provoca un alza del tiempo de tránsito.

Además, si se observa la evolución que experimentan los grandes puertos españoles en este período respecto a La Luz se desprende una diferencia muy abultada. El puerto de Algeciras ha pasado de una conectividad valorada por la Unctad en un valor de 33,35 a un 60,50, lo que supone doblar y mejorar de forma sustancial su posición. Los puertos de Valencia y Barcelona también refuerzan y mejora posiciones en el ranking de forma muy abultada, pasando de índices del entorno del 40 al 61,68 y 59,68, respectivamente.

El puerto del mundo que registra el mejor valor es el de Singapur, con un valor 124,63, con un avance destacado respecto al 94,94 de 2006. A continuación se sitúa el puerto de Pusan, en Corea, que en 2019 alcanzó un valor de 114,45, tras registrar una gran mejora frente al 77,38 de 2006. Le sigue Hong Kong, que en 2006 tenía 100 y que en 2019 llegó al 102,7.