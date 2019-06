La Luz destina 8 millones a mejoras en las terminales de MSC y Boluda

La Autoridad Portuaria de Las Palmas prevé realizar una inversión de ocho millones de euros el próximo año en dos de las principales terminales de contenedores: Opcsa (propiedad de la naviera italo-suiza MSC y en donde se realiza tráfico de trasbordo) y La Luz (que pertenece al grupo valenciano Boluda).

Estas inversiones son la gran novedad del Plan de Empresa que los responsables del Puerto presentaron el lunes a los directivos de Puertos del Estado. Será Madrid quien dé ahora el visto bueno a las inversiones propuestas y que se elevan hasta los 42,5 millones de euros. Este dinero sale de los fondos de la Autoridad Portuaria, que obtuvo un beneficio de 30 millones en 2018.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha decidido incluir en el Plan de Empresa una inversión de cinco millones de euros dirigida a reforzar la cimentación en la terminal de Opcsa para que ésta pueda acoger las nuevas grúas del modelo Malacca, que permitirán atender a los grandes buques que navegan por el mundo y que tienen capacidad para 18.000 teus.

El Puerto ha decidido acometer este esfuerzo inversor convencido de que la naviera MSC, propietaria de Opcsa, cumplirá las promesas con La Luz. Como se recordará, MSC se ha comprometido a modernizar sus instalaciones de cara a dar un impulso a este Puerto. Sin embargo, aunque este compromiso se planteó hace ya cinco años y se renueva cada cierto tiempo la realidad es que el tráfico de trasbordo de La Luz no hace nada más que caer (un 30% en lo que llevamos de año). Fuentes de la compañía se mantienen firmes en su compromiso con el Puerto, aunque aseguran que no harán inversiones hasta que no se garantice la prórroga a las dos concesiones que tienen en el Puerto y que se extienden sobre 320.000 metros cuadrados. Una caduca en 2027 y la otra en 2030 y se ha pedido que una renovación de 25 años.

En este sentido, los expedientes «van bastante avanzados». Puertos del Estado ha dado el visto bueno a la prórroga en una de las concesiones y se espera por la segunda, que podría llegar en dos o tres meses.

Por lo que respecta a la inversión de 3 millones prevista en la terminal de La Luz, del grupo Boluda, los trabajos se centrarán en mejorar el estado de sus carriles. Fuentes cercanas indican que la pavimentación está muy deteriorada y esto está provocando una caída en los rendimientos de la terminal. El presidente de la Autoridad Portuaria, Juan José Cardona, destacó el esfuerzo que hace el Puerto en estas dos terminales. «Es una apuesta de ir a mayor capacidad, modernización y a mayor número de contenedores», indicó el Puerto que confía en que la caída del tráfico se revierta.