El ‘Mario Conde’ de Ecuador hará la planta de gas de La Luz

El ex banquero Alejandro Peñafiel, que en 2001 y tras ser extraditado desde Canarias a Ecuador pasó tres años en prisión preventiva acusado de varios delitos tras la quiebra del Banco de Préstamos, es el accionista principal de Hispania Petroleum, la empresa que construirá una planta de gas en el Puerto.

Peñafiel, que en 2012 recibió la nacionalidad española, ha creado este hólding que explota, a través de varias empresas, yacimientos de gas y petróleo en Rusia y Argentina. Además tiene planta de energía en Rusia y Bielorrusia asociada a esos yacimientos, según él mismo detalla a CANARIAS7 en conversación telefónica desde Londres.

Este empresario que vive a caballo entre la capital londinense y la grancanaria, rechaza cualquier sombra de duda sobre el proyecto de La Luz, sobre todo si los peros surgen de una vinculación con su pasado.

«No tiene por qué haber dudas. Mi pasado es conocido y no lo oculto. Gané todos los juicios. Todo lo que ocurrió fue que en 1998 el Estado tomó el 80% de la banca de Ecuador. Yo era dueño del Banco de Préstamos. Tuve problemas durante cuatro años defendiéndome de las acciones del Estado y luego fui a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y aceptó mi demanda», afirma Peñafiel. Según señala, «aquello» ocurrió hace veinte años y desde entonces, asegura que opera con varias empresas «sin ningún tipo de escándalo».

«El que quiera puede ser negativo y decir que el proyecto no se va a hacer pero nuestra intención es ejecutarlo y ya hemos hablado con varios bancos para financiarlo», dice.

Asegura que, aunque el capital social de Hispania Petroleum es de dos millones de euros, en este sector el valor de una empresa depende de las reservas que tenga en crudo, cómo produce el petróleo y su margen. En este sentido, afirma que su empresa cuenta solo en Rusia con reservas por valor de 40 millones de dólares. Deloitte la ha valorado en 140 millones de dólares.

«Este proyecto se ejecutará como todos, con financiación. Estimamos que un 70-80% y ya hemos hablado con varias entidades. Actualmente tenemos una línea de crédito con un banco ruso que está en Suiza, Gazprombank para otros proyectos», manifiesta.

Según indica, aún no se ha cerrado porque para llegar a esa fase es necesario tener primero la concesión y los permisos medioambientales. «Hasta que no llegue eso no podemos pedir la financiación», dice.