«El hito de La Luz para 2020 es elevar el tráfico de trasbordo»

— Nuestro objetivo es darle la licencia en el siguiente consejo de administración que es el 9 de marzo. La tramitación se ha retrasado pero por razones ajenas al Puerto. La licencia condicionada que firmé yo a los dos días de llegar dependía del cambio de bandera, que se hizo. Posteriormente hubo una serie de documentación que se solicitó y aportaron después del 31 de diciembre. Tengo que decir que este expediente está analizado con lupa no solo por los servicios jurídicos de esta casa sino también por la Abogacía del Estado para no tener problema por la litigiosidad que nos hemos encontrado. Y han entendido que era mejor pedir una segunda licencia porque la anterior pudiera estar viciada y dar motivos a cualquier paralización o cautelar por algún recurso de alguna empresa. Fairplay ha accedido. La pidieron la semana pasada, desde el Puerto entendemos que cumple con la legislación y se le ha dado 10 días de plazo de alegaciones para algún interesado. Irá al consejo de administración de marzo.

— No nos esperábamos el crecimiento de 2019. El mercado está consolidado y no esperábamos crecimientos significativos pero bueno, sobre todo, Lanzarote ha tenido un crecimiento tremendo, del 24% y ha permitido a la Autoridad Portuaria mantenerse en la tercera posición, por detrás de Barcelona y Baleares.

— Es una bajada que no ha sido posible hasta ahora por la situación de endeudamiento que tenía el Puerto y además no había acuerdo en la estiba. Hubiera sido un esfuerzo baldío porque no iba a suponer una mejora en la competitividad. Las tasas son iguales en toda España y se puede aplicar un coeficiente corrector que va del 0,9% al 1,3%. Estábamos en el 1,3% y ahora pasamos al 1,15%. El objetivo en los próximos años es bajar del 1,15% actual al 1% en 2023 y en 2024 dejarlo en el 0,9%, que sería la máxima reducción. La diversificación del puerto y el recorte de la deuda han sido claves para hacerlo posible. También influye que el puerto de Arinaga tenga la línea de atraque llena porque ya no depende de La Luz sino que se autofinancia.

— Fairplay empezará a operar con lo que ha solicitado y una vez que salgan los nuevos pliegos ¿deberá adaptarse a los cambios y ofrecer servicio en Lanzarote, Fuerteventura y Arinaga además de La Luz?

— Sí, obviamente. Aprobados los pliegos, los prestatarios tienen un plazo de seis meses para adaptarse al nuevo pliego y adaptarse a los requisitos de la Autoridad Portuaria en el pliego. Muchos de ellos son aportaciones de Capitanía Marítima y de Puertos del Estado.

— El pliego de prácticos también está siendo objeto de cierta polémica porque los consignatarios rechazan un aumento de la plantilla que implicará más costes. ¿Cómo lo solucionará?

— Aquí estamos discutiendo las tarifas, no así con el remolque que está más claro. Con los prácticos la situación ha cambiado mucho en los últimos años. Ahora hay dos muelles nuevos, uno el de Arinaga, que conlleva inversiones para tener una plantilla fija y el de la Esfinge que no existía hace años. Ahí tenemos que sentarnos. Hemos pedido a los prácticos tiempo porque tenemos que dar prioridad al remolque pero para marzo queremos tener ya su pliego. Tenemos que intentar unificar las posturas de prácticos y consignatarios, que entienden que la propuesta es muy elevada. Sería pasar de 13 a 15 prácticos y el servicio se encarecería un 28% porque conlleva inversiones. Se trata de evitar situaciones como las de ahora que si un barco va a entrar en Arinaga tiene que venir a Las Palmas a recoger a un práctico a bordo, ir a Arinaga e introducir el barco. Eso es mucha demora y dinero. Muchos barcos que van a Arinaga tienen mano de obra portuaria y el horario de la estiba es determinado, con lo que puede conllevar que un barco se tenga que quedar un día más.

— Los consignatarios pueden entender que al final es lo comido por lo servido. El Puerto baja tasas pero luego encarece sus servicios...

— Vale, se puede entender así pero la Autoridad Portuaria tiene claro que se producen retrasos por los servicios de practicaje y hay que solventarlo. Vamos a tratar de encontrar un acuerdo entre todos.

— Además de la nueva zona de bunkering que se está creando en el Puerto hay otros proyectos que están en el horizonte a corto plazo y me gustaría saber en qué momento se encuentran: el taller de megayates en el muelle pesquero; la nueva terminal de cruceros y la ampliación del muelle deportivo.

— En cuanto al muelle de cruceros no es para este año. Queremos sacar la asistencia técnica y sacarlo a licitación para este año. El ganador gestionará privadamente la terminal. Será una terminal pública gestionada de forma privada y lo que buscamos es que la inversión sea la menor posible para que no haya después aumento de las tarifas. La ampliación del muelle deportivo saldrá ya para 2021. En cuanto al taller de megayates, espero que en las próximas semanas el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria otorgue la licencia y poder cerrar este capítulo.

— ¿Sigue caminando la planta de gas prevista por Hispania Petroleum?

— Ganaron el trámite de competencia, están aportando la documentación y para nosotros los prioritario es continuar con el proyecto. Va a generar electricidad y la verterán en el Muelle Grande y permitirá que en 2025 y 2026 todos los barcos que atraquen en el puerto puedan apagar sus motores y conectarse a la red. Empezaremos por los cruceros, en el muelle pesquero, con Armas y las terminales. Iremos poco a poco.

— ¿Podemos dar ya por muerto el proyecto de hacer un hub de grano en el terreno ganado en la zona entre el Reina Sofía y La Esfinge?

— El grano ha quedado ahí. Haremos un último intento en mayo, con una reunión con las primeras quince cooperativas más importantes y si finalmente no sale lo destinaremos a otros usos.

— Tiene intención de recuperar la actividad pesquera en La Luz.

— Queremos dar apoyo a la Cofradía de Pescadores de San Cristóbal porque muchas veces descargan incluso en el muelle deportivo y es obligación de los puertos tener un muelle de primera descarga que no se está cumpliendo. Lo intenté en el anterior mandato y no salió. Ahora, a través de la Cofradía se ha contactado con unos 12 pesqueros españoles y portugueses que estarían dispuestos a venir al Puerto y espero poder anunciar esto en unos meses. Vendrían a descargar y suministrar hielo, de ahí la fábrica de hielo.

— ¿Rescatará la Autoridad Portuaria el centro comercial El Muelle ante la falta de inversión de sus actuales propietarios, el fondo Cerberus?

— Rescatarlo es muy complicado. Tengo prevista una conversión con ellos y reunirme con el fondo en Madrid. Ellos manifiestan que quieren hacer una buena inversión y tenemos que hablarlo y verlo. Aquí también está el tema de la pasarela que se ha retrasado demasiado. Espero que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lo resuelva rápido.

— El Puerto anunció hace unas semanas su intención de resolver el problema del tráfico abriendo una salida a El Sebadal por la trasera de La Luz para los barcos de Armas y por el acuario para los de Fred Olsen. ¿Sigue adelante esa propuesta y para cuándo?

— El objetivo es hacerlo ya a lo largo de 2020. Aduanas y Guardia Civil apuntan que en la salida no tienen problema aunque no van a autorizar la entrada porque no hay medios.

— ¿Preocupa el aumento que ha habido en el Puerto del tráfico de drogas y que ha obligado a intensificar los controles policiales?

— Se ha observado que en las terminales, sobre todo Opcsa, ha habido un movimiento claro de tráfico ilícito y han reforzado los controles.

— El Gobierno de Canarias ha parado la ampliación del muelle de Agaete. Usted fue de los primeros políticos que se opuso a esa obra. ¿Se siente satisfecho?

— Cuando me opuse tenía información que apuntaba que la ampliación era innecesaria. Conocía los planes de la naviera Armas en La Luz, la inversión y la entrada de embarcaciones rápidas que iba a conectar con Santa Cruz de Tenerife y por tanto, tenía claro desde 2016 que Agaete no iba a tener crecimientos significativos como para justificar esa inversión. Yo estoy tremendamente satisfecho de que la obra no se haga. No hay nada más feo que un muelle vacío.