Capella vuelve a Obras para gestionar los fondos europeos

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas aprobó ayer la designación del jefe de la División de Información y Gestión Financiera, Francisco Trujillo, como nuevo director del Puerto. Su nombramiento implicó el cese de Salvador Capella que vuelve al departamento de Obras e Infraestructuras del Puerto como paso previo a su prejubilación a principios de 2021.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, indicó ayer que Capella se encargará en los próximos meses de gestionar los «últimos fondos europeos» que llegarán a los puertos canarios y que, en caso de no utilizarse, se perderán. Se trata de en torno a 30 millones de euros que cubrirán obras que estén terminadas con fecha del 31 de diciembre de 2023. «Salvador Capella estará dedicado a agilizar estas obras para no perder esos fondos. En el año que esté es importante sacarlas a licitación», indicó ayer Ibarra. Según detalló, con estos fondos se prevén acometer distintas obras como la urbanización de las nuevas zonas en La Esfinge y en la trasera de Oryx (para la actividad del bunkering), la ampliación del dique de Puerto del Rosario y la ampliación de Naos en Arrecife. «Con esto Lanzarote y Fuerteventura estarían ya colmatadas de lo que son obras portuarias», dijo. Los fondos europeos no permiten obras marítimas en La Luz solo de urbanización.