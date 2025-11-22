El Puerto prepara una subida de tarifas a los cruceros que amenaza la competitividad del sector La Autoridad Portuaria trabaja en un pliego de los servicios al crucerista con un precio máximo que dobla al actual. Los operadores, preocupados, avisan: «Se puede perder tráfico»

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:00

La Autoridad Portuaria de Las Palmas trabaja en la redacción final del pliego de los servicios portuarios que se ofrece a los pasajeros de los cruceros que ha generado un gran malestar entre las navieras que operan este segmento por que incluye una tarifa máxima que casi dobla la actual.

Si hasta la fecha se cobra a los operadores por pasajero en torno a 11 euros por darles determinados servicios y el uso de la terminal y vinculados a la seguridad, los equipajes, el embarque y el desembarque, en el nuevo pliego se recoge una tarifa máxima de casi 20 euros por crucerista. La cifra supone doblar el precio que hoy se cobra en los grandes puertos nacionales como Barcelona o Málaga y el actual de los puertos de la provincia. El pliego es de aplicación en los puertos de Arrecife, Puerto del Rosario y Las Palmas.

La situación ha generado un gran malestar y preocupación entre las grandes empresas del sector que operan en Canarias como MSC, Aida Cruises o Costa Cruceros, entre otras, y los consignatarios que las representan como Hamilton, que temen que los puertos de las islas pierdan competitividad por los elevados precios sobre todo teniendo en cuenta el entorno y la competencia que tienen en los puertos africanos, con un coste inferior.

La nueva terminal de Las Palmas, estrenada hace casi dos meses y la más grande de Europa, está llamada a ser un revulsivo en la industria del crucero en el Atlántico. En esta temporada, que acaba de arrancar, prevé recibir 400 cruceros. Solo este domingo atracarán al tiempo cuatro, con más de 10.000 personas. Las nuevas tarifas ponen en riesgo esta situación.

Fuentes próximas apuntan a que el pliego incluye una 'tarifa máxima' que puede ser negociada a la baja por cada operador con el concesionario, que en este caso es Global Ports Canary Island. Sin embargo, dado ese máximo tan elevado el precio final «se acercará mucho a esa cifra».

El precio máximo surge, como explican estas fuentes, como forma de proteger al usuario, ya que pone un tope que impide que se pueda cobrar por encima de él. Sin embargo, en el caso de Las Palmas los operadores consideran la elevada cifra «abusiva» y que no protege «en absoluto» al usuario.

Además, conscientes de que se trata de una terminal privada aunque de uso público, los operadores están convencidos de que no habrá ningún otro operador que haga la competencia y favorezca mejores precios a pesar de que el pliego recoge esta posibilidad. «Tal y como está la situación no va a entrar nadie en la terminal para ofrecer los servicios al crucerista más allá de Global Ports», indican estas fuentes, que recuerdan que hasta ahora era libre competencia y con tres operadores con licencia y que funcionaban en competencia.

«Nuestra preocupación es que no se pierda competitividad y no se pierdan tráficos. Si hay puertos en el entorno que nos pueden hacer la competencia tenemos un riesgo. Queremos precios razonables y que sigan viniendo barcos», señalan estas fuentes.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas presentó un primer borrador de este pliego a los agentes portuarios y les dio un trámite de audiencia pública para presentar enmiendas. Las distintas organizaciones y agentes respondieron con numeras alegaciones que se han incluido en un segundo borrador que se llevó hace unos días al Comité de Servicios Portuarios de La Luz. Ahora la Autoridad Portuaria elevará un texto a Puertos del Estado, que lo revisará y dará el visto bueno. Una vez de vuelta a Las Palmas, la Autoridad Portuaria celebrará un consejo de administración para su aprobación defintiiva. El sector confía en que el Puerto recapacite y rebaje la cuantía de la tarifa máxima en ese pliego «por el bien del Puerto de Las Palmas».