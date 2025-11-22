Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 22 de noviembre de 2025
Tres cruceros durante esta temporada. La nueva terminal está siendo un revulsivo para el sector. Arcadio Suárez

El Puerto prepara una subida de tarifas a los cruceros que amenaza la competitividad del sector

La Autoridad Portuaria trabaja en un pliego de los servicios al crucerista con un precio máximo que dobla al actual. Los operadores, preocupados, avisan: «Se puede perder tráfico»

Silvia Fernández Díaz

Silvia Fernández Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:00

Comenta

La Autoridad Portuaria de Las Palmas trabaja en la redacción final del pliego de los servicios portuarios que se ofrece a los pasajeros de los cruceros que ha generado un gran malestar entre las navieras que operan este segmento por que incluye una tarifa máxima que casi dobla la actual.

Si hasta la fecha se cobra a los operadores por pasajero en torno a 11 euros por darles determinados servicios y el uso de la terminal y vinculados a la seguridad, los equipajes, el embarque y el desembarque, en el nuevo pliego se recoge una tarifa máxima de casi 20 euros por crucerista. La cifra supone doblar el precio que hoy se cobra en los grandes puertos nacionales como Barcelona o Málaga y el actual de los puertos de la provincia. El pliego es de aplicación en los puertos de Arrecife, Puerto del Rosario y Las Palmas.

La situación ha generado un gran malestar y preocupación entre las grandes empresas del sector que operan en Canarias como MSC, Aida Cruises o Costa Cruceros, entre otras, y los consignatarios que las representan como Hamilton, que temen que los puertos de las islas pierdan competitividad por los elevados precios sobre todo teniendo en cuenta el entorno y la competencia que tienen en los puertos africanos, con un coste inferior.

La nueva terminal de Las Palmas, estrenada hace casi dos meses y la más grande de Europa, está llamada a ser un revulsivo en la industria del crucero en el Atlántico. En esta temporada, que acaba de arrancar, prevé recibir 400 cruceros. Solo este domingo atracarán al tiempo cuatro, con más de 10.000 personas. Las nuevas tarifas ponen en riesgo esta situación.

Fuentes próximas apuntan a que el pliego incluye una 'tarifa máxima' que puede ser negociada a la baja por cada operador con el concesionario, que en este caso es Global Ports Canary Island. Sin embargo, dado ese máximo tan elevado el precio final «se acercará mucho a esa cifra».

El precio máximo surge, como explican estas fuentes, como forma de proteger al usuario, ya que pone un tope que impide que se pueda cobrar por encima de él. Sin embargo, en el caso de Las Palmas los operadores consideran la elevada cifra «abusiva» y que no protege «en absoluto» al usuario.

Además, conscientes de que se trata de una terminal privada aunque de uso público, los operadores están convencidos de que no habrá ningún otro operador que haga la competencia y favorezca mejores precios a pesar de que el pliego recoge esta posibilidad. «Tal y como está la situación no va a entrar nadie en la terminal para ofrecer los servicios al crucerista más allá de Global Ports», indican estas fuentes, que recuerdan que hasta ahora era libre competencia y con tres operadores con licencia y que funcionaban en competencia.

«Nuestra preocupación es que no se pierda competitividad y no se pierdan tráficos. Si hay puertos en el entorno que nos pueden hacer la competencia tenemos un riesgo. Queremos precios razonables y que sigan viniendo barcos», señalan estas fuentes.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas presentó un primer borrador de este pliego a los agentes portuarios y les dio un trámite de audiencia pública para presentar enmiendas. Las distintas organizaciones y agentes respondieron con numeras alegaciones que se han incluido en un segundo borrador que se llevó hace unos días al Comité de Servicios Portuarios de La Luz. Ahora la Autoridad Portuaria elevará un texto a Puertos del Estado, que lo revisará y dará el visto bueno. Una vez de vuelta a Las Palmas, la Autoridad Portuaria celebrará un consejo de administración para su aprobación defintiiva. El sector confía en que el Puerto recapacite y rebaje la cuantía de la tarifa máxima en ese pliego «por el bien del Puerto de Las Palmas».

Publicidad

Top 50
  1. 1 No sólo La Palma: Canarias en prealerta por el doble fenómeno que llega en cuestión de horas a todas las islas
  2. 2 Adiós al coche: cortes de tráfico por el encendido de las luces de Navidad en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Noria del tiempo en Canarias: la Aemet avisa de la vuelta al calor antes de la irrupción del chorro polar
  4. 4 La Justicia vuelve a avalar que apartamentos turísticos no pueden ser vivienda vacacional
  5. 5 Protesta en San Bartolomé de Tirajana por la retirada policial de una tarjeta de estacionamiento de discapacidad
  6. 6 La Audiencia abre la puerta a la personación de los vecinos de Las Rehoyas en el caso Valka
  7. 7 Tranquilos, aquí está el líder
  8. 8 Todas las carreteras cortadas, restricciones al tráfico y cierre de paradas de guaguas en Gran Canaria este viernes
  9. 9 Bombazo en el fútbol regional: Juan Carlos Valerón entrenará al Arguineguín
  10. 10 Los menores que dieron una paliza a otra en La Palma y lo grabaron son de distintos centros: «Son episodios graves, hay que intervenir para prevenir»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Puerto prepara una subida de tarifas a los cruceros que amenaza la competitividad del sector

El Puerto prepara una subida de tarifas a los cruceros que amenaza la competitividad del sector