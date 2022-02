Cosas que no te pueden cobrar en un bar o terraza

¿Cuántas veces nos hemos llevado una sorpresa a la hora de pagar? ¿Eres de los que revisa los recibos tras consumir en un establecimiento hostelero? ¿Sabes lo que te pueden cobrar o no en un bar, cafetería o terraza? Para evitar casos de precios totalmente abusivos, aprovechándose de turistas o de gente que desconocía semejantes precios enumeramos las cosas que no deberían cobrarte y que, en algunas ocasiones lo hacen.

Cuando salimos a un establecimiento hostelero, nos podemos encontrar con que el precio de, por ejemplo, un refresco, varía dependiendo de dónde estemos. Esto es completamente normal sabiendo que nos encontramos en una sociedad de libre mercado donde los precios también son libres. Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado un artículo en el que se detalla qué está permitido que te cobren y que no:

El IGIC o IVA por separado

Por ejemplo, una de las cosas que nunca deben cobrarte es el IGIC o IVA en la península por separado. Según la legislación nacional, la advertencia «IGIC o IVA no incluído» no está permitida a pesar de que aparezca en el menú. Esto quiere decir que si en la carta de un restaurante el plato está marcado con el precio de 10€, este debe ser el precio del plato más el IGIC o IVA, por lo que será el precio final a pagar.

Mantenimiento y limpieza por coronavirus

El coronavirus ha hecho que muchos locales se hayan visto obligados a realizar mantenimientos de limpieza diarios y desinfección para luchar contra la situación en la que estamos viviendo. Aún así, no pueden cobrarte por sus tareas de limpieza.

Los cubiertos

En cuanto al tema del cubierto, en algunos países llegan a cobrar un pequeño plus por él. En España esto no está permitido, por lo que cobrarte por los cubiertos es una práctica completamente ilegal.

Reservas previas o plus por mesa o terraza

Por último, aunque en muchos locales debemos reservar con antelación, no pueden cobrarnos ningún plus por hacerlo. Sí que pueden cobrar una señal que se descontará del precio final, pero no sumarlo al mismo. En caso de cancelación por coronavirus, esa señal debe ser reembolsada al ser una causa de fuerza mayor que justifica la anulación de la reserva. El plus te lo pueden cobrar por mesa o terraza, pero debe ser comunicado siempre con antelación.

Debemos tener cuidado con este tipo de cosas, porque hay una gran cantidad de «listillos» que tratar de sacar partido a costa de los consumidores. Por lo cual, esta lista te ayudará a conocer los aspectos ilegales más comunes a la hora de consumir o pedir en un bar.