Los prestigiosos Premios Agripina de publicidad, marketing y comunicación reconocen a Lopesan Hotel Group como mejor anunciante del año

Viernes, 25 noviembre 2022, 15:35

La XII edición de los Premios Agripina, Festival español de Publicidad, Marketing y Comunicación ha reconocido a Lopesan Hotel Group como anunciante del año, destacando la calidad de las piezas promocionales estrenadas durante 2022, la consistencia de la marca y el valor añadido aportado al mundo de la publicidad por el conjunto de campañas desarrolladas en colaboración con 22GRADOS, la compañía canaria del marketing.

La exitosa trayectoria edificada por el Grupo Lopesan y 22GRADOS ha logrado sumar un nuevo hito con la obtención de este prestigioso premio, que subraya la decidida apuesta, realizada por ambas compañías, por crear contenidos publicitarios innovadores y de máxima calidad. El conjunto de las obras que concurrieron en este certamen están unidas por un nexo común, descrito en el objetivo de ensalzar los elementos diferenciadores de la propuesta alojativa de Lopesan Hotel Group, a través de creaciones audiovisuales y campañas de promoción vanguardistas y originales.

Además, de las 38 categorías que conforman estos Premios Agripina, Lopesan Hotel Group también tuvo representación en la sección de Turismo, en la que consiguió ser finalista con el spot «Conectar de nuevo» del hotel Kumara Serenoa by Lopesan Hotels. En esta pieza, la combinación de armonía, relajación y diversión que ofrece el hotel a sus huéspedes queda reflejada en una visión idealizada de los principales atributos de este establecimiento de cuatro estrellas, ubicado en Maspalomas.

La orginalidad como carte presentación

En la candidatura presentada por 22GRADOS cobraron especial protagonismo las acciones vinculadas a productos como el Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel y el Kumara Serenoa by Lopesan Hotel, así como las campañas asociadas a las diferentes marcas del portafolio de la compañía: «Esos pequeños grandes lujos» de Lopesan Hotels & Resorts, «Feeling good, frente a la playa» de Corallium by Lopesan Hotels y «Familias bienvenidas» de Abora by Lopesan Hotels.

El jurado presente en la gala, celebrada en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla, tuvo en cuenta la originalidad de cada campaña, así como la gran capilaridad de las mismas, con difusión en televisión analógica, televisión conectada, redes sociales y activaciones de publicidad programática. De esta forma y a pesar de los excelentes trabajos presentados por los otros finalistas, Real Betis Balompié, Turismo Andaluz y Castellana Properties, Lopesan Hotel Group consiguió superarles en la votación final, convirtiéndose en el mejor anunciante del año.