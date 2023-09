El presidente de los hosteleros: «El sector siempre ha trabajado media jornada, de 12 a 12»

J. M. C.

El presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España (CEHE), José Luis Yzuel, ha levantado una polvareda en el debate público después de indicar que trabajar más de diez horas «no es malo porque en temporalidad alta hay que aprovechar». En el segundo día de las jornadas organizadas por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, celebradas esta semana, donde se analizan los retos de las vacantes en España, el representante de los hoteleros ha afirmado, después de llevarse las manos a la cabeza, que «toda la vida en hostelería se ha trabajado media jornada, de 12 a 12».

Los participantes en la sesión concluyeron que la falta de mano de obra está frenando el crecimiento del sector privado. Asimismo, Yzuel criticó que la población joven «ya no se incorpora a trabajar», e ironizaba con que las nuevas generaciones se quejan por las condiciones del trabajo. «Lo estamos viendo en todos los sitios: el teletrabajo, los millennials, la generación z», insistió durante su exposición. «Trabajar a turno partido, trabajar el sábado, el domingo, los festivos...¡las horas! ¡que hacen diez horas, joder! ¡Qué dolor, si toda la vida hemos hecho en hostelería media jornada!», indicaba de forma irónica en su turno de intervención.

También afirmó que trabajar más de diez horas «no es malo porque en temporada alta hay que aprovechar», aunque añadió que eso no quiere decir «que no se les pague, que no se les compense, porque hay mucha gente dispuesta a cobrar un sobresueldo de maravilla para luego tener dos meses de vacaciones en vez de uno».

Tras la polémica generada, el propio Yzuel publicaba un video a través de la red social de CEHE en el que pedía disculpas por estos comentarios. «Estoy apenado de una broma, dentro de un contexto en el que hablábamos de la seriedad del empleo», indicaba. «Siento haberme equivocado al meter un chascarrillo en un tema tan serio», insistía para disculparse.

La vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, también respondió en las redes indicando que «los derechos laborales están para cumplirlos». Tildó las declaraciones de Yzuel como «intolerables» y ha añadido que «en 1919 se conquistó la jornada de 8 horas, que toca seguir reduciendo y, sin embargo, hay quienes aún permanecen en el pasado».