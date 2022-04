«Es de la prehistoria creer que mandamos los estibadores en los puertos»

El líder nacional de los estibadores, el tinerfeño Antolín Goya, presidirá hoy y mañana en Las Palmas de Gran Canaria la Asamblea Confederal 2022, en la que se darán cita más de 200 portuarios y en la que analizará el V Acuerdo marco del sector (que se firma el viernes), que es el convenio colectivo para los próximos cinco años. La cita se celebra este año en Canarias porque los estibadores quieren hacer un reconocimiento a Miguel Rodríguez, líder de los estibadores de Las Palmas durante más de 30 años y que se jubiló en 2021. «Ha sido un referente para el colectivo dentro y fuera de Canarias», dice Goya.

– ¿Qué puntos fundamentales se van a tratar en la asamblea de Las Palmas?

–Para nosotros esta es una asamblea de finalización de un proceso y de inicio de una nueva etapa. Venimos de cinco años de una reforma que promovió el Partido Popular de una forma bochornosa, con un ataque directo a la figura del estibador y a todo el sector y nos ha costado tensión, discusión interna y mucha negociación con la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia y distintos ministerios. Repasaremos todo esto y analizaremos el V Acuerdo, que esperamos que nadie lo cuestione porque porque ha sufrido más filtros que ninguno otro en este país.

–Pese a los cinco años que han pasado desde que se estableció la liberalización del sector da la sensación de que ésta es una quimera y son ustedes los que siguen controlando quién, cómo y dónde entra un estibador.

–Eso no es así. Se repite una mentira con tanta continuidad que al final parece que es cierto pero eso no es la realidad. Nosotros no lo controlamos ni depende de nosotros. Si un puerto tiene demanda de personal son las empresas estibadoras las que contratan y los proceso de selección están pactados en el acuerdo marco. Los que tienen el monopolio son las empresas estibadoras. Cualquier empresa en España puede ser estibadora pero una vez logra la concesión es la única que puede ejercer esa actividad y para ello contrata a un personal.

–¿Cuál es la razón entonces de que las empresas estibadoras sigan considerando que son presas de alguna manera de los portuarios y teman que se pare las terminales cuando no hay acuerdo en algún tema?

–Yo no soy consciente de que la organización patronal tenga ese discurso. Ese discurso es de la prehistoria. Ahora tenemos una relación muy potente. Nos sentimos parte de la actividad comercial del puerto y nos interesa que las empresas tengan beneficios y trabajo porque dependemos de ella. Esos son discursos arcaicos. A veces tenemos desacuerdos y rifirrafe pero me parece a mí que el sector de la estiba ha hecho un ejercicio de responsabilidad potente. Que haya alguna empresa con un discurso residual, puede ser, pero no es generalizado. Las relaciones laborales entre estibadores y empresas son buenas.

–¿Para cuándo mujeres estibadoras en el puerto de Las Palmas?

–Pues cuando haya nuevos ingresos. Para entender esto hay que hacer una reflexión. En la totalidad de los puertos han mermado las plantillas y no ha habido incorporaciones. En el puerto de Tenerife la última fue hace 17 años y en Las Palmas, parecido. En los puertos en los que ha habido crecimiento sí hay, como en Valencia, que hay más de 300 mujeres de 1.400 y aquí entrarán de forma natural cuando haya incorporaciones. En Lanzarote, por ejemplo, entraron dos estibadores y uno es una mujer. Llegarán de forma natural cuando se abra el censo. No podemos cambiar lo que hay pero sí lo que viene.

–La plantilla de Las Palmas se ha reducido de forma sustancial y hoy son unos 350, a veces insuficientes para asumir el tráfico. Sin embargo, el colectivo es uno de los que tiene mayor nivel de absentismo, con personas incluso que no trabajan ni un día del año.

–Yo no conozco a nadie que le paguen por no trabajar ni ningún colectivo que acepte que uno esté sobrecargado y otro esté en su casa cobrando, aunque las cantidades a percibir sean diferentes. En Canarias el 85% de lo que ganas es primas a la producción. Aquí o trabajas o trabajas pero estoy por conocer a alguno que no trabaje y cobre y me dé la fórmula.

–¿Qué ha cambiado en los puertos desde las Sagep a los CPE y qué cambiará ahora que se consideran empresas mutualistas?

–En la Sagep se obligaba a las empresas estibadoras a estar asociadas. Con los CPE ya no están obligadas y las estibadoras pueden ejercer sin formar parte y colocan ahí su personal y lo comparten para evitar una cesión ilegal de trabajadores. En cuanto a ser considerada empresas mutualista es que los CPE dejan de ser entendidos como una ETT pura y dura. La ETT está para ganar dinero, el CPE, no. Cuando acaba el año tiene que terminar a cero porque no está para ganar dinero con esa plantilla sino para mutualizar el servicio.

–Las empresas estibadoras también comparten deuda, que es uno de los grandes problema del puerto de Las Palmas.

–Eso es un problema de gestión de los propios socios. Desde que eran sociedades de estiba se rigen por un consejo de administración y su obligación legal es cerrar cada año a cero. Que se haya hecho una mala gestión no es un problema del modelo sino de quien ha ocasionado esta situación. La totalidad de los centros portuarios de España gozan de buena salud salvo el de Las Palmas, que tiene una deuda histórica, a la que se la siguen dando patadas para adelante.

–El Gobierno de España ha aprobado una serie de medidas para tratar de contener la subida de los precios en Canarias¿servirán para algo o quedarán las ayudas en el camino y no llegarán al bolsillo de los canarios?

–No tengo la bola magica para ver el futuro pero creo que no va a tener el efecto que se busca. ¿Por qué suben los fletes en Asia, Europa y EE UU? Porque las navieras han mermado su capacidad, tienen menos huecos en las bodegas de sus barcos y este es más caro. Su volumen de negocio es mayor moviendo menos contenedores. Ellos deben ser los que lo solucionen pero por ahora marcan los ritmos y también el precio de los fletes. Esto es un problema.

–Por último, ¿cómo ve el puerto de Las Palmas en los próximos años?

–El puerto de Las Palmas ha hecho una apuesta potente y cada vez más va rentabilizando el esfuerzo realizado. Está en buen momento, un momento de crecimiento. Parece que MSC vuelve a depositar confianza en este puerto, que se está diversificando con la reparación naval que va bien y la eólica marina, que es uno de los proyectos futuros más potente. Todo esto genera riqueza no solo en La Luz sino a nivel regional. Va a ver tráfico en este campo para todos los puertos de Canarias. La Luz vive un buen momento y se están posicionando las fichas para consolidarlo.