«La política medioambiental que ha adoptado Europa es elitista»

Gerardo Pérez presidirá este miércoles la primera Jornada de Movilidad de Canarias, un evento que analizará la situación en la que se encuentra el sector en las islas así como los retos y desafíos a los que se enfrenta.

–¿Cuál es el objetivo de esta jornada de movilidad en Canarias?

–En primer lugar, quiero dar las gracias a nuestros responsables territoriales por su gran labor. Vamos a trasladarle a la sociedad canaria la importancia del sector. Hay 69 concesionarios en Canarias con un volumen muy importante de ventas y que crean un empleo de calidad y con altos niveles de formación. En la jornada queremos vislumbrar que va a pasar en 2023, donde pronosticamos un crecimiento del mercado y destacar que Canarias ha tenido un comportamiento ligeramente mejor que la media, tras sus malos números en la pandemia. Por último, dar un mensaje de ánimo, que todos juntos vamos a ser capaces de remontar estos mercados que todavía son cortos. También queremos destacar el trabajo de 2022, en el que las redes comerciales canarias han dado resultados positivos.

– ¿Qué le parece la subida del Salario Mínimo Interprofesional y cómo afecta a las empresas del sector?

–Yo creo que la subida del SMI es algo que se debería haber pactado con todos los agentes sociales, cosa que no ha sucedido. Hay que hacer muchas cosas antes de subir el SMI, como ver el impacto que causa tanto en empresas públicas como privadas. En un entorno en el que el Gobierno cobra un IVA muy superior al que cobraba anteriormente, debido a la inflación y en el que los impuestos se incrementan año tras año, el que pretendamos pensar que las empresas puedan subir el SMI independientemente del resto de los factores es algo muy complejo, para lo que haría falta un plan, que ahora mismo no existe. Ha sido una decisión unilateral entre Gobierno y sindicat,os que no sienta un buen precedente para los asuntos que surjan en el futuro.

Movilidad sostenible «Al ritmo actual, España tardará más de 150 años en hacer la transición al vehículo eléctrico»

–¿Qué opina de los ataques del Gobierno de España a los empresarios?

–Yo creo que poner el foco en el colectivo empresarial es un grave error porque además, el Gobierno confunde los grandes empresarios que son un porcentaje muy pequeño y que también merecen todo nuestro respeto; pero es que el 99% de la empresa española son gente con nombre y apellidos que se levanta pronto por la mañana, abre su negocio y lo cierra a las 22 de la noche. Ambos grupos merecen el mismo respeto. Las multinacionales españolas hacen una gran labor dando empleo de calidad a nuestro país y el pequeño empresario hace exactamente igual. Poner el foco en atacar a las empresas es un fallo garrafal, no es una cosa propia de un país moderno y civilizado.

–Enero ha sido un mes positivo en matriculaciones ¿cree que se mantendrá esta dinámica durante el resto del año?

–No es una tónica positiva realmente. El crecimiento respecto a enero del año pasado es importante, eso es cierto, pero hay que darse cuenta de lo que pasó el año pasado. En diciembre de 2021,el vencimiento de la moratoria del Impuesto de Matriculación causó un trasvase muy importante de matrículas de diciembre del 2021 a enero del 2022, haciendo que se matricularan muy pocos coches. Esto ha traído que el incremento de este enero sobre el pasado sea grande pero aun así, las matriculaciones no son suficientes. Vamos al mismo ritmo que el año pasado: Hablamos de 900.000 matrículas de coches nuevos, que es una cantidad muy inferior de las que necesita España si quiere cumplir con sus objetivos medioambientales y de creación de empleo.

Perspectivas «Esta nueva forma de movilidad nos está convirtiendo en el chatarrero de Europa»

–¿Cuántas harían falta?

–Este país necesita entre 1,2 y 1,4 millones de matriculaciones para renovar su parque. Antes de la pandemia, cuando existían los planes de achatarramiento de vehículos viejos, en este país se matriculaban entre 1,2 y 1,5 millones de coches. Lo que pasa es que con esta política de ataque al automóvil que el gobierno ha puesto en marcha, el consumidor que quiere un coche eléctrico y no puede no opta por uno de combustión porque piensa que es un vehículo que van a prohibir. Por eso, esa política del Gobierno de ataque a los motores de combustión, que son además la gran parte de la fabricación del automóvil en España está haciendo que nuestros mercados se reduzcan mucho más que en el resto del mundo, complicando la situación del sector de una manera muy importante.

–Las matriculaciones de los coches eléctricos son escasas. ¿Se está estancando la transición al vehículo eléctrico?

–Nosotros llevamos diciéndolo mucho tiempo, vendiendo 30.000 coches eléctricos al año y teniendo en cuenta que hay que cambiar 29 millones de coches en este país, tardaríamos 150 años en hacer esa transición. Es un disparate pretender que la población española va a poder transicionar de un coche cuyoprecio medio en 2017 eran 19.000 euros a uno de 60.000 euros. Es un precio que solamente lo puede asumir el 20% de la población. Esta nueva forma de movilidad está excluyendo al 80% restante, que son gente que casi no llega a fin de mes. Lo que hay que hacer es proporcionarles la posibilidad de comprar un vehículo de combustión que contamine 10 veces menos que el antiguo y que no ocurra lo que está pasando ahora, que somos el chatarrero de Europa.

–¿Será imposible llegar a 2035 sin coches de combustión como propone Bruselas?

–Todo puede ocurrir, pero si siguen adelante con esa medida, el mercado de España va a ser de menos de 200.000 coches. Únicamente podrá comprar un coche quien tenga mucho dinero.

La política medioambiental que ha adoptado Europa es totalmente elitista, se nos va a quedar un mercado muy corto donde los países con renta alta no sufrirán tanto y los países del sur de Europa destruirán empleo de una manera bestial. Sin ir más lejos, esta broma nos ha costado 12.000 empleos en los últimos cinco años a la red de concesionarios.

–¿Qué opina sobre la nueva Ley de Movilidad Sostenible?

–Nosotros, no valorando mal el conjunto de la ley, pensamos que en temas tan delicados como éste, se tiene que escuchar más al sector. Hubiese sido una buena oportunidad para convocar la mesa de automoción, que no se convoca desde 2021. Es un ejemplo más de por qué estas políticas van dedicadas a la élite. ¿Cómo puede ser que alguien con un coche de 120.000 euros se pueda meter en el centro de Madrid y alguien que llega justo a fin de mes no pueda? Las rentas bajas no tienen ningún incentivo y las altas sí lo tienen. Se están haciendo cosas con la excusa medioambiental que son un ataque directo a las clases medias y bajas. Lo peor es que nadie hace nada. Está todo el mundo callado, cosa que me sorprende muchísimo.