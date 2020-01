Plátano de Canarias, a Tokio con Mireia

CANARIAS7/las palmas de gran canaria

La campeona olímpica y mundialista Mireia Belmonte será, un año más, embajadora de las propiedades saludables del plátano de Canarias. Con este propósito, la deportista ha renovado su acuerdo de patrocinio con la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), que da continuidad así al apoyo de la marca Plátano de Canarias en su camino de preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Plátano de Canarias está vinculado de forma natural con el deporte, formando parte de la dieta de quienes lo practican. Mireia es un indudable ejemplo de superación, esfuerzo y hábitos de vida saludables. Con cuatro medallas olímpicas en su haber, Mireia Belmonte cuenta con el apoyo ininterrumpido de Plátano de Canarias desde antes de los Juegos de Río en 2016, donde compartieron el magnífico éxito de ser la primera nadadora española de la historia que consigue una medalla de oro en unas olimpiadas.

«Mireia Belmonte ha logrado superar barreras consideradas hasta hace poco imposibles para el deporte femenino de nuestro país y este año volverá a intentarlo para convertirse en la deportista olímpica más laureada. No será fácil y nuestro deseo es apoyarla en este camino hacia Tokio 2020», afirma Domingo Martín, presidente de Asprocan. Por su parte, Mireia Belmonte señala que «para mi es un orgullo seguir contando con el respaldo de los miles de productores de plátano que siguen estando a mi lado. Plátano de Canarias es un incuestionable símbolo de salud y deporte, y juntos compartimos el objetivo de fomentar hábitos de alimentación, deporte y vida saludable entre los más jóvenes. Desde el punto de vista de mi preparación, el aspecto nutricional es uno de los pilares y el plátano de Canarias me acompaña en los momentos de sobreesfuerzo y recuperación. No es un secreto las innumerables propiedades que nos aporta a los deportistas».