Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Pleno del Parlamento, en directo: debate de las enmiendas a la totalidad de PSOE, NC y Vox a los Presupuestos de 2026

Plátano de Canarias transforma el Black Friday en un 'Yellow Friday' solidario

Mientras las marcas compiten por ver quién ofrece el mayor descuento, Plátano de Canarias invita a ser conscientes, elegir bien y compartir con los que más lo necesitan

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:36

En pleno ruido comercial del Black Friday, Plátano de Canarias propone una alternativa tan sencilla como poderosa: cambiar las reglas del juego. Frente al consumismo compulsivo, la tecnología como refugio y la vida acelerada, nace el 'Yellow Friday'; una acción solidaria que reivindica el valor de lo auténtico, lo cercano y lo saludable. Porque no todo lo atractivo está en una pantalla, también brilla la pausa, el tiempo con los tuyos, el deporte, la naturaleza y una alimentación real y equilibrada.

Bajo el claim 'El verdadero chollo es compartir' y con el guiño directo a estas fechas —«esta oferta sí que vale la pena»—, 'Yellow Friday' se construye como una paradoja positiva puesto que no es un descuento, es una elección. Una elección por lo nuestro, por un producto local y sostenible, y por ayudar a quienes más lo necesitan. Por eso, y a lo largo de toda la semana, por cada kilo de Plátano de Canarias Canarias que los consumidores compren y registren en la plataforma habilitada para esta acción, la marca donará otro kilo a los Bancos de Alimentos en toda España.

La iniciativa se difunde a través de los puntos de venta habituales y se apoya especialmente en redes sociales, donde Plátano de Canarias facilita enlaces e información para participar de forma sencilla.

Pedri, embajador de un Yellow Friday que se comparte

Como embajador de la marca, el futbolista Pedri pone voz y rostro a esta invitación a vivir de otra manera estas fechas. El mediocampista, referente del Fútbol Club Barcelona y de la Selección Española, se suma al Yellow Friday animando a la gente a elegir «la mejor oferta del momento» que no es otra que ser solidarios. Entre todas las personas que participen, Plátano de Canarias sorteará una experiencia final muy especial: acompañar a Pedri a un partido y conocerlo en persona, un encuentro que simboliza el cierre de la acción y la entrega de las donaciones recaudadas.

Con 'Yellow Friday', Plátano de Canarias reafirma su compromiso con la sociedad y con una forma de vivir más conectada a lo que de verdad importa: bienestar, raíces, sabor y solidaridad, proponiendo un 2x1 que contribuya a cambiar las cosas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una luchadora de MMA irlandesa por pegar a dos guardias civiles en un vuelo Gran Canaria-Irlanda
  2. 2 Así fue el robo de varias motos en un furgón en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 El sicario que ejecutó al Conejero llegó en moto, «le pegó un par de tiros y se fue»
  4. 4 Muere Bernardo Álvarez, obispo emérito de la Diócesis Nivariense
  5. 5 Persecución de película en Gáldar: ignora el alto de la policía, huye a gran velocidad y acaba detenido
  6. 6 «More than a coffee break»: así es La Bulé
  7. 7 La noche de Reyes de Triana se apaga a medianoche este año: se recorta una hora y media
  8. 8 La Aemet prevé un nuevo episodio que se notará el fin de semana en Canarias
  9. 9 La viñeta de Morgan de este miércoles 26 de noviembre
  10. 10 El Cabildo recupera la llaves de La Cilla de Artenara

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Plátano de Canarias transforma el Black Friday en un 'Yellow Friday' solidario

Plátano de Canarias transforma el Black Friday en un &#039;Yellow Friday&#039; solidario