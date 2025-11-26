Plátano de Canarias transforma el Black Friday en un 'Yellow Friday' solidario Mientras las marcas compiten por ver quién ofrece el mayor descuento, Plátano de Canarias invita a ser conscientes, elegir bien y compartir con los que más lo necesitan

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:36 Compartir

En pleno ruido comercial del Black Friday, Plátano de Canarias propone una alternativa tan sencilla como poderosa: cambiar las reglas del juego. Frente al consumismo compulsivo, la tecnología como refugio y la vida acelerada, nace el 'Yellow Friday'; una acción solidaria que reivindica el valor de lo auténtico, lo cercano y lo saludable. Porque no todo lo atractivo está en una pantalla, también brilla la pausa, el tiempo con los tuyos, el deporte, la naturaleza y una alimentación real y equilibrada.

Bajo el claim 'El verdadero chollo es compartir' y con el guiño directo a estas fechas —«esta oferta sí que vale la pena»—, 'Yellow Friday' se construye como una paradoja positiva puesto que no es un descuento, es una elección. Una elección por lo nuestro, por un producto local y sostenible, y por ayudar a quienes más lo necesitan. Por eso, y a lo largo de toda la semana, por cada kilo de Plátano de Canarias Canarias que los consumidores compren y registren en la plataforma habilitada para esta acción, la marca donará otro kilo a los Bancos de Alimentos en toda España.

La iniciativa se difunde a través de los puntos de venta habituales y se apoya especialmente en redes sociales, donde Plátano de Canarias facilita enlaces e información para participar de forma sencilla.

Pedri, embajador de un Yellow Friday que se comparte

Como embajador de la marca, el futbolista Pedri pone voz y rostro a esta invitación a vivir de otra manera estas fechas. El mediocampista, referente del Fútbol Club Barcelona y de la Selección Española, se suma al Yellow Friday animando a la gente a elegir «la mejor oferta del momento» que no es otra que ser solidarios. Entre todas las personas que participen, Plátano de Canarias sorteará una experiencia final muy especial: acompañar a Pedri a un partido y conocerlo en persona, un encuentro que simboliza el cierre de la acción y la entrega de las donaciones recaudadas.

Con 'Yellow Friday', Plátano de Canarias reafirma su compromiso con la sociedad y con una forma de vivir más conectada a lo que de verdad importa: bienestar, raíces, sabor y solidaridad, proponiendo un 2x1 que contribuya a cambiar las cosas.