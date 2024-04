NC pide que no se demonice a los manifestantes del 20A y aboga por limitar el crecimiento turístico

Nueva Canarias-Bloque Canarista ha pedido que no se «demonice» a la ciudadanía por pedir un cambio en el modelo turístico que existe en las islas y tampoco a los visitantes que llegan al archipiélago. Además, considera que hay que poner «un límite» en el crecimiento del sector.

En este sentido, el presidente de la formación, Román Rodríguez, defendió el derecho de los canarios y canarias a manifestarse en las concentraciones programadas el 20 de abril en cinco islas del archipiélago (La Palma, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura) en una rueda de prensa ofrecida en la sede del partido ubicada en la capital grancanaria.

Además, alegó que en «en Canarias no hay turismofobia, pero si no se toman decisiones reguladoras del modelo habrá problemas, porque los hay en Berlín, en Roma, en Venecia, en Cataluña o en Baleares».

Apuntó que «la gente no está en contra del turismo, está en contra de un modelo que no tenga límites«, por lo que apeló a que se dé en las islas un debate abierto: «Escuchar a la ciudadanía es un deber, no se puede demonizar ni a los visitantes ni a los manifestantes, unos y otros no son responsables de este modelo, que tiene elementos positivos y negativos».

Además, el portavoz del partido en el Parlamento, Luis Campos, anunció que en el pleno de este martes preguntará al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, su postura ante las movilizaciones previstas en las islas.

Por otro lado, interpelará a la consejera de Turismo, Jéssica de León, para conocer «qué medidas está adoptando para reorientar el modelo turístico hacia la sostenibilidad».

