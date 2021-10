«Pese a la crisis de los chips, Hyundai tiene 'stock' y en 10 días entrega un coche»

-¿En qué momento se encuentra el sector en Canarias por la crisis de los semiconductores?

-El mercado de turismos y todoterrenos lleva de enero a septiembre un crecimiento del 26% en Canarias respecto a 2020 pero gracias al 'rent a car'. El sector del alquiler ha crecido un 300% pero entre los particulares el descenso es de un 10%. Respecto a 2019 la caída del mercado es de un 40%. Este año se ha producido una reactivación en el sector mejor de lo que se esperaba pero se ha visto ralentizada por la crisis de los semiconductores.

-Hyundai es marca coreana, ¿le beneficia esto de alguna manera para los semiconductores?

MOVILIDAD SOSTENIBLE. «Andar 100 km. con un coche eléctrico cuesta hoy 2-3 euros, lejos de los 9 de la gasolina» PERSPECTIVAS. «En ocho años hemos pasado del puesto 16 al 3 en ventas y seguimos creciendo»

-La falta de suministro está afectando a la producción de vehículos en todo el mundo. Las marcas europeas se están viendo más afectadas que nosotros. Hyundai hasta ahora no ha sufrido grandes problemas por lo que comenta, al ser una marca coreana está más próxima al mercado de los semiconductores. Además, tenemos la suerte de que el fabricante apuesta fuerte por Canarias y otro detalle, somos importadores en Canarias de la mano de Domingo Alonso Group y esto nos refuerza. Tenemos 'stock' de vehículos y ahora mismo podemos dar entrega inmediata del 90% de la gama. Es verdad que estamos empezando a notar cierta ralentización en la llegada de los vehículos y que todo está rodeado de incertidumbre pero, por ahora, estamos en mejor situación que los competidores.

-¿Cómo prevé cerrar Hyundai un año tan díficil?

-A cierre de año vamos muy fuertes. Somos la tercera marca más vendida a Canarias a particulares. En 2020 lo conseguimos en todo el mercado y este año, en 2021, volvemos a ser la tercera marca en turismos y todoterrenos. Y, un detalle, vamos tan fuertes este año que llevamos los últimos dos meses empatados como primera marca en ventas en el archipiélago. Nuestras ventas han crecido un 36%, por encima del mercado.

-¿Responde este tirón a la ventaja que tienen de tener coches en 'stock'?

- Sí podemos habernos beneficiado de esta situación aunque no quiero pensar que solo ha sido eso. Llevamos tres años siendo los terceros y detrás de las cifras hay un gran trabajo y como decimos en Hyundai, el reto no es llegar sino mantenerse. Para ello hemos hecho un gran trabajo, renovando toda la gama y modelos consolidados como el 'i-20', el 'Tucson' o el 'Kona', que ahora están acompañados por el Tucson híbrido enchufable o el 'ioniq 5'. Tenemos una gama renovada, disponibilidad de producto, entrega inmediata y una muy buena red de venta con nuevos concesionarios. Por eso, no es solo por los semiconductores sino una unión de todo.

-Así que si alguien quiere un coche y va a Hyundai se va con él?

-Bueno, hay que esperar unos días. Digamos que en diez días tiene su coche. Ahora mismo solo nos falta un modelo, el 'i10' y estamos esperando a que nos llegue para diciembre. Pese a ello, si te digo que reina la incertidumbre aunque confío en la marca y que pueda abastecer la demanda. Del 'Tucson', que es nuestro modelo estrella, tenemos disponibles y del 'ioniq 5', que acaba de llegar, también tenemos 'stock' de sobra. Estamos en una situación ventajosa respecto a nuestros competidores al tener 'stock' de modelos importantes.

-Hyundai es una de las marcas con mas modelos sostenibles. ¿Demanda el mercado canario este tipo de coches?

-El 40% de nuestra gama es electrificada. Ofrecemos híbridos, eléctricos, híbridos enchufables y 100% eléctricos y gran parte de la gama son híbridos de 48 voltios. Es importante destacar el compromiso de nuestro fabricante hacia la reducción de emisiones. Hyundai es la única marca con cinco tecnologías eléctricas que incluyen la pila de hidrógeno. En este momento estamos en Tenerife con un vehículo haciendo unas pruebas de hidrógeno. Es el 'Nexo' y está en un proyecto europeo. Aún no se comercializa porque aún no hay tecnología aunque en noviembre llegará a Tenerife la primera hidrogenera. A esta tecnología hay que darle más tiempo pero vamos, es el futuro en mi opinión. El eléctrico es el presente y el hidrógeno, que emite vapor de agua, el futuro.

-¿Tiene miedo el cliente canario a entrar en este mercado?

-El 35% de nuestras ventas este año han sido electrificadas y por ejemplo, en el 'Tucson' que es nuestro modelo estrella, el 40% de sus ventas es híbrido enchufable. A nivel general, el 6,6% de nuestras ventas de particulares son vehículos 100% eléctrico y en el mercado total, el 4,6% de las ventas son eléctricas.

- Imagino que las ventas no son mayores porque aún no hay mucha infraestructura para recargar esos coches.

-Eso es algo en lo que me consta que se está trabajando y en Canarias estamos mejor que en península pero, sí, es un recorrido que hay que hacer. Respecto a esto en Hyundai no solo asesoramos al cliente que compra un coche sino también con el cargador y el punto de carga. Lo ideal es que el cliente tenga uno propio por su comodidad pero en las islas existen ya varios puntos públicos para hacerlo. En Canarias, Hyundai ha abierto el mercado del taxi y el 63% de los que hay eléctricos son de nuestra marca. Aún hay potencial de crecimiento pero lo que quiero decir es que si un taxi funciona bien con un eléctrico, ¿cómo no va a poder un particular?

-En plena subida de la luz hay muchas personas que huyen del coche eléctrico pensando que dispararía su factura. ¿Es real esta creencia?

-Para nada. Antes nos movíamos en un euro cada 100 kilómetros. Ahora, con la subida de la luz hablamos de 2-3 euros por cada 100 kilómetros pero esto está muy lejos de los 9 euros de la gasolina. A la combustión le queda mucho pero el ahorro del eléctrico en consumo es importante y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo ahora que están las ayudas del Moves y que pueden dar hasta 7.000 euros para comprar un eléctrico.

-¿Qué diferencia de precio puede haber al comprar un modelo eléctrico o de combustión?

-Por el empleo, el 'Kona' eléctrico te lo puedes llevar por 18.900 euros con las ayudas del Moves y el mismo de combustión cuesta 4.000 euros menos pero también hay que pensar que el coche eléctrico supone un ahorro de gastos de mantenimiento de hasta un 70%. Además, un detalle, en Hyundai damos cinco años de garantía y aparte, ocho para la batería eléctrica

-¿Hablaba de que la opción ideal era que el cliente se instalara su punto de recarga. ¿Se está haciendo en las comunidades de vecinos de Canarias?

-No hay problema. Las comunidades no pueden poner pegas para su instalación pero tienes que tener tu propio contador. Nosotros tenemos gente especialista que se encarga de hacer esto y por 2.000 euros puedes tener tu punto de recarga. Además, hay ayudas del Moves para ello.