Pescatlant LTD se compromete a pagar y a repratiar a los 55 tripulantes Aclara que el término de «abandono» no significa que esta entidad se desentienda deliberadamente de esta tripulación

En relación a la denuncia de la representación en Canarias de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), que el pasado alertó sobre la situación de abandono de 55 tripulantes de dos buques en reparación en el puerto de La Luz de las Palmas de Gran Canaria, la compañía responsable de los dos buques ha emitido un comunicado explicando la situación y la solución a los trabajadores.

«En respuesta al comunicado de la representación en Canarias de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), publicado por varios medios de comunicación el pasado 13 de abril, en el cual se denuncia la situación de «abandono» de 55 tripulantes de dos buques en reparación en el Puerto de La Luz y de Las Palmas al llevar «sin cobrar su salario desde hace varios meses», Pescatlant LTD aclara la situación de los tripulantes y de los dos buques a los que se refiere dicha federación.

Efectivamente Pescatlant LTD, entidad no residente, gestiona el buque pesquero Galileo (IMO 8721088) y el Reefer Frío V (IMO 8216722), a través de diferentes operadores logísticos, a razón del Puerto donde se encuentren estos barcos por razones de reparación, suministro, equipamiento, etc. en cualquier parte del mundo.

Por consiguiente, huelga decir que, tras varias reuniones mantenidas entre el Representante de los tripulantes afectados (ITF), el Sr. Gonzalo Galán y uno de los Directivos de la mencionada entidad, Pescatlant LTD, consciente de las consecuencias de esta situación dada, por razones obvias de responsabilidad en lo que se refiere a esta cuestión de suma importancia para todas las partes de interés, se ha hecho constar en reiteradas ocasiones a las Autoridades correspondientes el reconocimiento y aceptación de esta reclamación salarial por parte de los miembros de la tripulación afectados, y, por ende, se llegó al acuerdo de materializar la repatriación y el pago de la deuda pendiente, en relación a los salarios de los afectados, a la mayor brevedad posible.

Cabe destacar al respecto, en lo que al cumplimiento del acuerdo se refiere que, en la actualidad, algunos miembros de la tripulación afectados ya han recibido las cantidades pertinentes y, paulatinamente, según se estima la posibilidad de la percepción de ingresos por parte de Pescatlant LTD, se derivan parte de los ingresos en aras de solventar esta cuestión de vital importancia para los tripulantes afectados.

Mediante el presente, se estima oportuno mencionar y recordar la crisis sanitaria de la COVID 19, desde el comienzo del año 2020, con respecto a la viabilidad de materializar proyectos de esta entidad, Pescatlant LTD, como ha sucedido con muchas otras, vinculadas al sector portuario y cuya actividad comercial principal es la pesca (nuestros buques faenan en aguas de Mauritania, entre otras).

En este sentido, las graves repercusiones que ha provoca esta crisis, desde el punto de vista económico, ha supuesto un severo esfuerzo y una ardua tarea en la realización de su objetivo comercial y, por ende, en la continuidad del desarrollo de la misma. Al respecto, cabe enumerar tales consecuencias como el cierre de fronteras, las limitaciones y retrasos considerables en las exportaciones e importaciones, la imposibilidad de movilidad geográfica en relación a la necesidad de servicios técnicos especializados para la reparación de los buques de interés, etc… .

Diversos factores conllevan a esta entidad a reconsiderar, alterar, cambiar, habitualmente, los proyectos iniciados, con respecto a su flota, repercutiendo gravemente en la cuestión que nos ocupa: la repatriación y el pago de los salarios pendientes, en su totalidad, de la tripulación afectada en el Puerto de La Luz y de Las Palmas.

No obstante, reiterando la preocupación por la situación dada, por parte de esta entidad, Pescatlant LTD, mediante el presente comunicado aclara, explica y especifica en la redacción del mismo, que el término de «abandono», no significa que esta entidad se desentienda deliberadamente de esta tripulación afectada por el impago de los salarios, en términos generales; es decir, ésta entidad, suministra y asiste en lo necesario a los tripulantes afectados en aras de cubrir, en lo posible, las necesidades básicas que pudieran afectar a su integridad física y derechos fundamentales (pertrechos, agua potable, retirada de residuos orgánicos, asistencia médica necesaria, etc… ).

En definitiva, a través de este comunicado, la entidad Pescatlant LTD, hace pública su intención de solventar, a la mayor brevedad posible, esta situación generada que afecta, principalmente, a parte de la tripulación de los buques mencionados, sin dejar de añadir que, la grave situación económica derivada de la crisis sanitaria mundial, nos obliga, involuntariamente, a demorar el cumplimento de los acuerdos establecidos. El sector portuario lidia, habitualmente, con factores imponderables para el desarrollo de su compleja actividad; sin embargo, en los tiempos que vivimos en la actualidad, se añaden factores, ajenos a la voluntad«, concluye el comunicado de Pescatlant LTD.