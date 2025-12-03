Los pescadores canarios se levantan contra la intención del Estado de meter la acuicultura de atún en Canarias El sector pesquero exige la «retirada inmediata» del proyecto piloto que se desarrollará en aguas del archipiélago

CANARIAS7/EP Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:26

El sector pesquero de Canarias ha expresado «su más rotundo y unánime rechazo» y exige la «retirada inmediata» de la propuesta impulsada por la Secretaría General de Pesca que autoriza un plan experimental de pesca con cerco industrial y la instalación de jaulas de engorde de rabil y atún rojo en aguas del archipiélago, según remarcan en un comunicado la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, la Federación Provincial de Santa Cruz de Tenerife y la Federación Provincial de Las Palmas.

A su vez, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza denunció que el Gobierno de España se haya apoyado en el Ejecutivo regional para ello, ya que una delegación de la Consejería competente en materia de pesca estuvo en Sevilla donde se debatía este asunto y en todas las reuniones preparatorias organizadas por el Ministerio antes de la celebración de la Comisión Internacional para la Conservación del atún Atlántico.

En ella se aprobó una propuesta, a iniciativa de la Unión Europea, relativa al 'Proyecto de Recomendación de ICCAT para un proyecto piloto de cría de atún rojo (Thunnus thynnus) y rabil (Thunnus albacares) en aguas de las islas Canarias'.

Este proyecto presentado por la Unión Europea se debe a la solicitud del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España para sacar adelante sus intenciones de autorizar la pesca de cerco industrial en Canarias, señala ATAN en una nota.

Tal y como se describe en el documento PA2_609/2025, que se refiere a esta propuesta de Recomendación de ICCAT, el objetivo del proyecto piloto es evaluar las condiciones de pesca y cría de estas especies de túnidos en el océano Atlántico, concretamente en la zona 34.1 de la FAO, zona de las islas Canarias, para informar, entre otros fines, sobre el «posible desarrollo futuro» de la pesca con red de cerco industrial y el crecimiento y engorde del atún rojo y del rabil en esta zona, «con lo que ello supone de obstáculo para la conservación y uso sostenible de los recursos marinos de Canarias».

Al respecto, Atan recuerda que la pesca de cerco industrial para la captura de túnidos «no está permitida en el caladero nacional de Canarias, por ser dañina para los recursos y para la biodiversidad marina en general, al igual que ocurre con la pesca de arrastre«.

El sector pesquero de las islas alega que es «totalmente falso» que lasc comunidades pesqueras «obtengan beneficios de la utilización sostenible de los mismos recursos», intentando transmitir que se podría ver bfavorecido o estaría interesado en el desarrollo de esta actuvuidad. Alegan que «este plan responde exclusivamente a intereses de capital foráneo vinculado al sector industrial, que verían abierto el acceso para operar de manera industrial en aguas canarias, y competir directamente y en las mismas fechas por los recursos que necesita la flota canaria para subsistir».

Las federaciones advierte de que este plan experimental es «un torpedo» a la línea de flotación de la viabilidad económiac en la flota canaria. Apuntan que es una «amenaza insuperable para la pesquería local». De esta forma, permitir la introducción del cerco industrial en aguas del archipiélago «obligaría a la flota artesanal a competir en condiciones de absoluta desventaja dentro de sus propios caladeros, alterando gravemente el equilibrio socioeconómico de las comunidades costeras«.