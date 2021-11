Podemos rechaza modificar el cálculo de las pensiones prometido a la UE

La oposición al compromiso de modificar el número de años que la Seguridad Social tendrá en cuenta para calcular la pensión de jubilación le ha llegado al ministro José Luis Escrivá de su propio socio de Gobierno. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha garantizado que su formación no aceptará recortes en las pensiones «ni presentes ni futuras», y ha insistido en que es «falso» que Europa exija una rebaja.

Las observaciones de Belarra contrastan con el documento remitido por el propio Consejo de Ministros del que forma parte antes del verano a la Comisión Europea, y rubricado esta misma semana ante Bruselas. En ese texto España se compromete a «extender» (así lo indica expresamente en su versión en inglés) el periodo del cálculo de las pensiones para adaptarlo a las nuevas vidas laborales, marcadas por lagunas como el paro o un ERE.

El impacto social que podría tener la medida ha llevado a Belarra a oponerse. «Estamos en un momento en el que se exige del Gobierno ofrecer certezas y seguridad a la gente y, desde luego, yo estoy comprometida con eso», indicó este viernes en Valladolid.

También el Secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable del área económica de Podemos, Nacho Álvarez, se ha pronunciado al respecto. Aunque lo ha hecho con una cuestión que el ministro de Seguridad Social ya había zanjado: la posibilidad de ampliar ese cálculo de la pensión con los últimos 35 años cotizados -frente a los 24 actuales y los 25 que regirán a partir de enero-. Álvarez ha avisado de que ampliar el periodo a esos 35 años «no es una medida recogida en el Pacto de Toledo, no está en el acuerdo de coalición y no forma parte del diálogo social». «E implicaría un recorte en muchas prestaciones futuras que Unidas Podemos no va a aceptar», ha recalcado en un mensaje en redes sociales como una «advertencia a futuro», indican en su departamento, conscientes de que esa posibilidad de los 35 años fue aparcada.

El propio Escrivá ya negaba esta semana de ampliar a esos 35 años estuviera encima de la mesa. Calificó esta idea como «una serpiente de verano que puso en marcha hace ya un año Pablo Iglesias y que va saliendo de vez en cuando». También explicó que en las recomendaciones del Pacto de Toledo sí se pidió que se tuvieran en cuenta en el sistema de cómputo de las pensiones las nuevas realidades del mercado laboral y la existencia de «carreras más volátiles», donde los últimos años de cotización no siempre son los mejores.

Abanico de posibilidades

La ampliación del número de años en el cómputo beneficiaría aproximadamente a una tercera parte de los cotizantes, que son los que tienen una vida laboral con algunas 'lagunas', como periodos de desempleo o ERE en sus últimos años en activo. Por el contrario, perjudicaría entre quienes tienen carreras cortas o han ido aumentado su cotización con el paso de los años, así como los autónomos que suelen cotizar más en los últimos años de su actividad profesional.

El cruce de declaraciones ha sido creciente durante toda la semana tras la rúbrica del documento de compromisos adquirido por España ante Bruselas esta semana. Falta por concretar cómo se materializará esa medida de extensión de los cálculos, una cuestión que será abordada en el seno del diálogo social durante 2022. Y sin esa referencia, ha surgido la fricción pública entre los socios de Gobierno.

Será a lo largo del próximo año cuando negocien cuál será esa ampliación del calculo; si afectará a toda la población o solo a algunos colectivos; cómo se cubrirán las conocidas como 'lagunas' laborales y en qué medida resulta la nueva fórmula para establecer las futuras pensiones.