Una mujer jubilada en un parque de Madrid. R. C.

Las pensiones subirán un 2,7% en enero, unos 35 euros más al mes de media

Los jubilados ingresarán cerca de 600 euros más en 2026 tras la subida más moderada desde 2022 y cobrarán una nómina de más de 1.550 euros

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:02

Comenta

Unos 500 euros más tendrán el año que viene de media para gastar (o ahorrar) los más de 9,4 millones de pensionistas, cuantía que ... se eleva hasta rozar los 600 euros para 6,5 millones de jubilados. El dato adelantado del IPC de noviembre ha desvelado una de las noticias que más se espera conocer en esta recta final del año: cuánto subirá la nómina de los mayores el año que viene. Se elevará «en torno a 2,7%», el incremento más moderado desde 2022, que supondrá unos 35 euros más al mes de media, según informó este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

