La patronal turística confía en un fin de semana sin caos en el aeropuerto Mañaricua advierte que «será la prueba de fuego» para no volver a fallar y perjudicar la imagen del destino. Las reservas siguen creciendo

La patronal turística confía en que este fin de semana no haya congestión en el aeropuerto de Gran Canaria debido fundamentalmente a los controles sanitarios que siguen realizándose en los vuelos internacionales y que el trámite se pueda realizar de forma ágil y eficiente.

El pasado fin de semana, sobre todo el sábado, se vivió un auténtico caos con miles de pasajeros esperando y haciendo largas colas para poder entrar en la isla tras bajarse del avión, lo que derivó en varios reuniones esta semana entre los empresarios, Sanidad Exterior, las aerolíneas y la dirección del aeropuerto de Gran Canaria para buscar soluciones y evitar que la imagen del destino se vea deteriorada.

En principio las aerolíneas van a a tratar en origen de que los pasajeros lleguen a la isla de Gran Canaria con la documentación a presentar y que valida que se está libre de covid (como el certificado de vacunación o una PCR o el que demuestra que se ha pasado la enfermedad) totalmente preparada para evitar demoras. Como indica el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), José María Mañaricua, hasta un 8% de los pasajeros llegaron a la isla el pasado sábado sin la documentación preparada. Fueron casi 2.500 personas que la rellenaron in situ, contribuyendo a demorar el trámite.

Las aerolíneas, Sanidad Exterior, Aena y los taxis se organizan para evitar que se repitan las imágenes del pasado sábado

Además, Sanidad Exterior se ha comprometido a aumentar un 25%, en dos puestos, los ocho mostradores que había el fin de semana pasado para pasajeros de la zona Schengen. Para estos viajeros habrá diez mostradores desde este fin de semana. En cuanto a los pasajeros de la zona no Schengen, entre los que se encuentran los del Reino Unido, tendrán ocho mostradores.

Para este sábado hay previstas 417 operaciones, de las que 261 son internacionales y sus pasajeros requerirán pasar el control Las cifras son similares a las del pasado fin de semana cuando fueron 280 las operaciones internacionales programadas (contando las nacionales fueron 424), que movieron cerca de 32.000 pasajeros.

«Este fin de semana será la prueba de fuego porque no podemos volver a fallar. No podemos volver da dar la imagen del otro fin de semana, con cientos de pasajeros hacinados en la terminal y sin guardar la distancia de seguridad», indica Mañaricua, que advierte de que las redes sociales están ahí para contar lo que sucede en cada momento. «Ya no se puede tapar nada y el servicio en el aeropuerto debe estar a la altura del destino que tenemos», indica.

Mañaricua no quiere ser agorero. Muy al contrario, se muestra optimista respecto a que los distintos actores que tienen capacidad para solventar el problema han movido ficha para que no vuelvan a repetirse las imágenes del pasado fin de semana. «Hay que dar un margen de confianza pero, cuidado, que todos vamos a estar atentos a ver cómo se funciona el sábado porque de no ir bien se tomarán otras medidas», indica.

Mañaricua apunta que el invierno está yendo «muy bien» tras año y medio de covid y que Gran Canaria no puede permitirse imágenes como las del pasado sábado que enturbian su imagen turística. Según los datos de Enaire, en octubre se recuperaron en Canarias el 87,1% de los vuelos operadores en 2019. Los aeropuertos de Canarias, con 25.877 vuelos el mes pasado, está solo a un 13% del nivel prepandemia.

Respecto a la falta de taxis, que fue otra de las quejas de los turistas que llegaron el pasado sábado, el vicepresidente y consejero de Transportes del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez, aseguró ayer que se han realizado todas las gestiones oportunas y que este sábado «no habrá problemas». Afirma que los taxistas de Ingenio y Telde «irán en masa» al aeropuerto y que también podrán operar con 'transfer' los de los otros municipios. Apunta que si en las próximas semanas se ve la necesidad de mayor número de taxis se elevará el número de 'transfer' permitidos, que actualmente es de cinco por taxista, para garantizar un buen servicio.