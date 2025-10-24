Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: Pablo Rodríguez informa sobre la propuesta de AENA de subir un 6,5% las tasas aéreas
El consejero de Obras Públicas del Gobierno canario, Pablo Rodríguez.
El consejero de Obras Públicas del Gobierno canario, Pablo Rodríguez. C7

Parlamento de Canarias, en directo: Pablo Rodríguez informa sobre la propuesta de AENA de subir un 6,5% las tasas aéreas

El consejero de Obras Públicas también trata en comisión el avance de los proyectos ferroviarios en Gran Canaria y Tenerife y la entrega de viviendas de protección pública

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:04

Comenta

El consejero de Obras Públicas del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, responde a varias preguntas en comisión parlamentaria sobre si se ha recibido respuesta de AENA ante la propuesta del incremento previsto de las tasas aéreas en un 6,5%, los trenes de Gran Canaria y Tenerife y el número de viviendas con protección pública que se han entregado efectivamente en los últimos 24 meses y si existe calendario de entrega.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Robo con violencia en Triana: «Esto ha sido una película de terror»
  2. 2 «Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, ahora llega vuestra hora de muerte, a sufrir»
  3. 3 Canarias, entre lo mejor y lo peor del país: dos municipios entran en el ranking de los que más delitos acumulan en España
  4. 4 Una exempleada del Puerto víctima de acoso laboral por sentencia firme exige a Beatriz Calzada que actúe
  5. 5 La Aemet despeja las dudas sobre el fin de semana en Canarias y la conclusión es clara
  6. 6 La Aemet advierte de la llegada de una masa de aire polar y Canarias ya sentencia el fin de semana
  7. 7 Último aviso a los que dan de comer a los gallos en las calles de Las Palmas de Gran Canaria: la multa puede ser de 1.503 euros
  8. 8 Declaran la urgencia de la estabilización del personal de la sanidad pública canaria
  9. 9 Atraca en el Puerto de Las Palmas uno de los sumergibles más potentes del mundo, que rechazó la oferta de Santa Cruz de Tenerife
  10. 10

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Parlamento de Canarias, en directo: Pablo Rodríguez informa sobre la propuesta de AENA de subir un 6,5% las tasas aéreas