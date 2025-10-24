Parlamento de Canarias, en directo: Pablo Rodríguez informa sobre la propuesta de AENA de subir un 6,5% las tasas aéreas El consejero de Obras Públicas también trata en comisión el avance de los proyectos ferroviarios en Gran Canaria y Tenerife y la entrega de viviendas de protección pública

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 24 de octubre 2025, 12:04

El consejero de Obras Públicas del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, responde a varias preguntas en comisión parlamentaria sobre si se ha recibido respuesta de AENA ante la propuesta del incremento previsto de las tasas aéreas en un 6,5%, los trenes de Gran Canaria y Tenerife y el número de viviendas con protección pública que se han entregado efectivamente en los últimos 24 meses y si existe calendario de entrega.

