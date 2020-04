Parar la actividad no esencial puede frenar el tráfico un 85%

En comparecencia de prensa conjunta con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, Grande-Marlaska ha dicho que la movilidad se ha reducido de forma «sensible», según datos de la Dirección General de Tráfico corroborados por la Policía y por la Guardia Civil que han confirmado en los controles establecidos que la reducción de la movilidad era este lunes «importante».

En concreto, ha precisado que respecto al lunes de la semana pasada el tráfico en Madrid se ha reducido un 34 por ciento, de modo que Marlaska valora que la sociedad «sigue manifestando el carácter de responsabilidad en la lucha contra el virus».

El ministro del Interior ha destacado el «esfuerzo importante» realizado para que la movilidad entre el lunes y el viernes se ha reducido en un 70 por ciento y los fines de semana hasta en un 80 por ciento.

«Todos nosotros hemos posibilitado que los contagios hayan disminuido de una forma considerable», ha elogiado a los ciudadanos.

Si bien, ha pedido un «esfuerzo suplementario» para que el sistema de sanidad «no se sobresature» algo que califica de «muy importante» durante las dos próximas semanas. «Actuamos bajo criterios médicos», ha asegurado el ministro para hacer frente a lo que está «viviendo y afrontando» el conjunto de los ciudadanos para luchar contra el coronavirus.

De este modo, aspira a que con el permiso obligatorio, remunerado y recuperable de los trabajadores que desde este lunes no podrán hacerlo, sumado al que ya han hecho otros trabajadores, niños, estudiantes y jubilados, se alcanzará a una reducción de la movilidad del 85 por ciento. «Estamos actuando para conseguir este objetivo con este Real Decreto Ley que entra en vigor hoy. No hay duda. No hay ninguna moratoria», ha defendido.

En este sentido, Grande-Marlaska confía en que si en dos semanas se ha logrado reducir el tráfico hasta en un 80 por ciento los fines de semanas y un 70 por ciento los días de diario.

«Con un esfuerzo complementario que somos capaces de encarar, ese 85 por ciento va a ayudar a nuestro sistema de salud al que debemos tanto, es el objetivo que tenemos marcado y vamos a conseguir», ha concluido.