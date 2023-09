Las Palmas participa en la mayor feria de cruceros de Europa tras recuperar las cifras precovid

El puerto de Las Palmas estará presente esta semana en la Seatrade Europe, la principal feria de cruceros de Europa, tras recuperar los niveles precovid en esta industria turística.

Según los datos de Puertos del Estado, en los primeros siete meses de este año se registraron en los puertos de Las Palmas 854.560 cruceristas, lo que supone recuperar prácticamente los niveles de igual período de 2019 cuando fueron 881.153. En siete meses llegaron 371 buques frente a los 295 de igual periodo de antes del covid. A nivel de toda Canarias, en lo que llevamos de año se contabiliza 1,47 millones de cruceristas por encima de los 1,46 de 2019.

El director comercial del puerto de Las Palmas, Juan Francisco Martín, viajó ayer a Hamburgo para participar en esta cita anual del sector, que se celebrará entre mañana miércoles y el viernes 8.

Puertos del Estado informó ayer de que participarán en la Seatrade Europe un total de 26 de las 28 Autoridades Portuarias que conforman el sistema de titularidad estatal. Todas ellas lo harán en el stand de 'Ports of Spain' coordinado por Puertos del Estado y bajo el lema 'Blue Carpet. We welcome you as you deserve'. Entre los asistentes estarán los representantes de las principales navieras.

Los cruceristas dejan un impacto económico en los destinos en los que recalan. Según la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), el sector aporta 2.800 millones de euros al PIB nacional.